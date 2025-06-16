"Офігенна дохідність". Фінансовий експерт підказав, куди українцям вкладати гроші

Нерухомість була дуже гарним способом інвестування, але у минулому

Через дуже велику специфічність ринку золота цей дорогоцінний метал не може бути способом інвестицій через свою непередбачуваність. Українцям краще звернути свої погляди на інші два цікаві способи вкладання коштів.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів інвестиційний банкір і фінансовий експерт Сергій Фурса. Він пояснив, які інструменти краще збережуть і примножать накопичення українців.

Він нагадав, що золото має велику різницю між ціною купівлі та продажу. Тож є сенс купувати його, якщо ви дійсно вірите, що воно зросте в ціні.

— Але останнім часом саме через те, що центральні банки (особливо Китай) дуже активно купували золото, намагаючись позбутися американського ризику, воно суттєво підросло в ціні. Прогнозувати подальшу "траєкторію" ціни золота я не можу, тому не можу давати ніяких рекомендацій щодо того куди інвестувати, — каже економіст.

На його думку, хорошим способом вкладання коштів можуть бути облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) або військові облігації.

— Там дохідність десь 16%, а враховуючи, що Національний банк тримає курс і буде тримати далі без змін (він намертво прив'язаний, бо бореться з інфляцією), то фактично ви маєте дохідність у 16% у доларах річних. Це офігенна дохідність. Ніде в світі, особливо в надійних інструментах, ви таку дохідність отримати просто не можете, — наголосив інвестиційний банкір.

Кажучи про нерухомість як спосіб вкладання коштів, Сергій Фурса зауважив, цей ринок зазвичай міряли по Києву, однак зараз його важко зрозуміти, оскільки все дуже суттєво залежить від динаміки війни.

— Тут мені більше подобається історія з сільгоспземлею. З одного боку, ви отримуєте актив, який має рости в ціні довгостроково, особливо на тлі європейської інтеграції. По-друге, йому не страшні російські ракети. Ну, прилетіла на ваш пай ракета, зорала… А по-третє, ви вже зараз отримуєте певну ренту, здаючи цю землю в оренду якомусь агрохолдингу чи агрокомпанії. Тому другий фаворит у мене – сільгоспземля, — підсумував фінансовий експерт.

Нагадаємо, раніше економіст Олег Пендзин пояснив "Телеграфу", що не так з українськими ОВДП.