"Интерпайп" Пинчука в I полугодии 2025 года уплатил 2,6 млрд грн налогов и сборов

За I полугодие 2025 года украинская промышленная компания "Интерпайп" Виктора Пинчука перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 2 млрд 621 млн грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем налоговых отчислений увеличился на 9%, сообщает компания.

Отчисления в государственный бюджет составили около 1 млрд 818 млн грн (+1%), в местные бюджеты – 406 млн грн (+33%). Еще 397 млн грн (+32%) компания перечислила как ЕСВ.

"Интерпайп" обеспечивает работой 9,5 тыс. человек на пяти производственных предприятиях в Днепропетровской области, которая является прифронтовым регионом. Корпоративная Патронатная служба системно помогает и обеспечивает всем необходимым более 1,5 тыс. работников, которые служат в рядах ВСУ или других силовых структур. Кроме того, это отдельное структурное подразделение компании занимается на постоянной основе ветеранами, семьями погибших, пропавших без вести и пленных воинов.

В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 5,5 млрд грн, что является рекордным объемом уплаченных налогов и сборов.