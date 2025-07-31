"Інтерпайп" Пінчука у I півріччі 2025 року сплатив 2,6 млрд грн податків та зборів

Упродовж I півріччя 2025 року українська промислова компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука перерахувала до бюджетів усіх рівнів та позабюджетних фондів 2 млрд 621 млн грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг податкових відрахувань збільшився на 9%, повідомляє компанія.

Відрахування до державного бюджету становили близько 1 млрд 818 млн грн (+1%), до місцевих бюджетів – 406 млн грн (+33%). Ще 397 млн грн (+32%) компанія перерахувала як ЄСВ.

"Інтерпайп" забезпечує роботою 9,5 тис. людей на п’яти виробничих підприємствах у Дніпропетровській області, що є прифронтовим регіоном. Корпоративна Патронатна служба системно допомагає та забезпечує усім необхідним більш ніж 1,5 тис. працівників, які служать у лавах ЗСУ чи інших силових структур. Крім того, цей окремий структурний підрозділ компанії опікується на постійній основі ветеранами, родинами загиблих, зниклих безвісти та полонених воїнів.

У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 5,5 млрд грн, що є рекордним обсягом сплачених податків та зборів.