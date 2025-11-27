Залишився місяць. Частина пенсіонерів може залишитись без виплат: чому і як уникнути

Перевірку особи пенсіонерам варто проходити лише один раз на рік

Пенсіонери, які перебувають за кордоном, живуть на тимчасово окупованих територіях або мають статус внутрішньо переміщених осіб, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

"Телеграф" розповість деталі цієї процедури.Таке підтвердження особи необхідне для продовження виплат і запобігання випадкам неправомірного нарахування. Ідентифікацію можна пройти особисто або дистанційно — через відеоконференцію з працівником Фонду.

Кому обов’язково проходити ідентифікацію

ПФУ уточнює: вимога стосується не всіх пенсіонерів, а лише тих, хто має підвищений ризик втрати зв’язку з органами соціального забезпечення.

Йдеться насамперед про людей, які живуть за межами України та отримують пенсійні виплати на банківську картку, а також про тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях і користується картками українських банків.

Ідентифікуватися повинні й внутрішньо переміщені особи, які отримали статус ВПО ще до повномасштабного вторгнення, а також пенсіонери, які понад рік не проводили жодних операцій зі своїм банківським рахунком.

Що буде, якщо цього не зробити

Якщо людина з визначених категорій не пройде ідентифікацію до кінця 2025 року, її виплати будуть призупинені. Повністю пенсії не позбавляють — після підтвердження особи всі кошти будуть нараховані.

Втім, є важливий виняток: ті, хто не пройде ідентифікацію і не повідомить ПФУ, що не отримує пенсію від Російської Федерації, ризикують втратити виплати з 1 січня 2026 року.

Відомство нагадує, що подвійне отримання пенсій заборонене законом, і відсутність російських виплат необхідно підтвердити окремо.

Як пройти ідентифікацію

Процедуру можна виконати кількома способами, але найпопулярнішим залишається формат відеоконференції. На вебпорталі ПФУ створена спеціальна форма, де потрібно залишити свої дані, підтвердити, що ви перебуваєте за кордоном, і вибрати час для онлайн-дзвінка. Під час розмови працівник Фонду попросить показати документ, що посвідчує особу, та уточнить основні персональні дані.

Де на сайті Пенсійного фонду знайти вкладу про ідентифікацію

Інший варіант — авторизуватися в електронному кабінеті за допомогою "Дія.Підпис" або КЕП та пройти ідентифікацію онлайн без дзвінка.

За бажанням можна звернутися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду.

Люди, які проживають за кордоном, можуть пройти процедуру через українське консульство.

А клієнти "Ощадбанку" взагалі можуть не робити нічого окремо — банк самостійно передає інформацію про проведену ідентифікацію ПФУ.

Як повідомити ПФУ, що ви не отримуєте пенсію від РФ

Це можна зробити будь-яким зручним способом:

через особистий кабінет на порталі ПФУ,

під час відеодзвінка з працівником Фонду,

особисто у сервісному центрі або просто надіславши письмове повідомлення поштою.

Форма довільна — достатньо зазначити, що людина не отримує виплати від російських пенсійних органів. Для тих, хто перебуває на ТОТ або щойно переїхав на підконтрольну територію, цей крок є обов’язковим.

