Чи зросте пенсія по інвалідності 3 групи з 1 грудня: якими будуть виплати

Українським громадянам гарантована пенсія по інвалідності у разі наявності відповідного статусу. Однак вона також залежить від стажу отримувача та інших факторів.

"Телеграф" розповідає про те, якими будуть трудові пенсії по інвалідності з 1 грудня 2025 року.

За даними ПФУ, пенсія по інвалідності може бути призначена особам, яким встановлено відповідний статус. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Для того, щоб отримувати виплати, необхідно мати страховий стаж від року до п’ятнадцяти років — залежно від віку, коли людина отримала групу.

Довідка: 3 групу інвалідності встановлюють людям, які мають стійкі помірні порушення функціонування організму. Людина набуває такого статусу як інвалід 3 групи через наявність захворювань, зумовлених вродженими дефектами, травмами. Через них його здатність до обслуговування себе та працездатність помірно обмежені. Людині потрібен соціальний захист та допомога, у тому числі у побуті. При цьому громадянин із таким статусом може навчатися, працювати, вести життя нормальної якості, якщо компенсувати наявні порушення за допомогою спеціальних засобів, препаратів.

Третя група інвалідності дає гарантію, що людина отримуватиме пенсію, яка дорівнює половині від виплат за віком. Це означає, що ПФУ спочатку рахує, в якому розмірі нараховані українцю виплати за старістю, і саме від них залежить підсумкова сума "допомоги за групою".

Крім того, пенсія по інвалідності в Україні — не єдиний вид виплат, на які може розраховувати людина. Людям додатково належать різні надбавки та допомоги:

непрацюючий пенсіонер із третьою групою, на утриманні якого перебуває неповнолітня дитина, може отримати 150 гривень;

самотня людина пенсійного віку з інвалідністю 3 групи має право на доплату в розмірі 50 гривень, якщо не отримує жодної фінансової підтримки "на догляд".

При цьому механіку виплат українцям з інвалідністю регулює і постанова Кабміну №265, де сказано, що якщо розмір щомісячної фінансової допомоги менший за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, люди отримуватимуть щомісячну надбавку, щоб досягти цього показника.

Довідка: зараз прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 гривню.

Окремо варто нагадати про пенсію по інвалідності 3 групи для військових. Вона призначається, якщо військовослужбовець отримав відповідний статус під час служби протягом трьох місяців після звільнення з ЗСУ або пізніше, але тільки якщо стан (захворювання), що призвів до інвалідності, настав не пізніше, ніж через 90 днів після звільнення.

Точний розмір виплат залежить від групи, але ПФУ пише, що сума залежить від грошового забезпечення військовослужбовця:

військова пенсія по інвалідності через війну 3 група — 60%, інші особи — 40%.

Варто зазначити, що мінімальна військова пенсія в Україні не може бути нижчою за гарантовані виплати, які встановила держава. Вони нараховуються незалежно від розрахункового відсотка їх грошового забезпечення. Станом на 2025 рік ці мінімальні суми з урахуванням надбавок становлять:

ІІІ група інвалідності внаслідок війни: не менше 9478 грн

Пенсія по інвалідності 3 групи постраждалим від Чорнобильської катастрофи:

Люди, які отримали відповідний статус, також мають право на пенсію. Розраховуючи суму виплат,ПФУ враховує зарплату, яку отримувала людина з 1986 по 1990 рік, або відштовхується від розміру мінімалки, встановленої на 1 січня поточного року. Українці, які дістали каліцтва чи захворювання саме через Чорнобильську катастрофу, та стали особами з інвалідністю 3 групи, отримуватимуть як мінімум 6077, 70 гривень. Ліквідаторам нарахують більше – 60% від середньої зарплати по Україні після сплати податків та страхових внесків. З 1 березня 2025 року сума складає 10 491,96 гривні.

