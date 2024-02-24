Пассажирам приготовиться: в Киеве на выходных изменится маршрут движения популярных трамваев

Важная информация для столичных пассажиров

На этих выходных, 24 и 25 февраля, в Киеве сразу несколько популярных трамвайных маршрутов изменят привычные схемы движения. Стоит отметить, что данное нововведение является временным и оно связано с проведением ремонтных работ на трамвайных путях.

Столичных пассажиров просят внимательно ознакомиться с данной информацией и ответственно подходить к планированию своего маршрута. О подробностях в изменении маршрутов движения трамваев в столице рассказали в пресс-службе КП "Киевпастранс".

Так, на выходных, 24 и 25 февраля, в столице измененятся маршруты движения трамваев № 11-К, 16-К и 19-К. Причиной этому послужили ремонтные работы, которые будут проводиться на улице Кирилловской, при заезде в Подольское трамвайное депо.

В связи с этим с 24 февраля и до окончания движения 25 февраля движение трамваев будет организовано по следующим маршрутам:

В КП "Киевпастранс" просят пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

"Приносим извинения за временные неудобства", — написали в компании.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава "Киевметрополитена" рассказал, сколько должен стоить проезд в столичной подземке. Как оказалось, предприятие уже более 10 лет является убыточным, так как не получает достаточно денег от своей профильной деятельности — перевозки пассажиров.