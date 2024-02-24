Пасажирам приготуватись: у Києві на вихідних зміниться маршрут руху популярних трамваїв

Важлива інформація для столичних пасажирів

Цими вихідними, 24 та 25 лютого, у Києві одразу кілька популярних трамвайних маршрутів змінять звичні схеми руху. Дане нововведення є тимчасовим і воно пов’язане з проведенням ремонтних робіт на трамвайних коліях.

Столичних пасажирів просять уважно ознайомитися з цією інформацією та відповідально підходити до планування свого маршруту. Про подробиці у зміні маршрутів руху трамваїв у столиці розповіли у прес-службі КП "Київпастранс".

Так, на вихідних, 24 та 25 лютого, у столиці зміняться маршрути руху трамваїв № 11-К, 16-К та 19-К. Причиною цього стали ремонтні роботи, які проводитимуться на вулиці Кирилівській, при заїзді до Подільського трамвайного депо.

У зв’язку з цим з 24 лютого до закінчення руху 25 лютого рух трамваїв буде організовано за такими маршрутами:

У КП "Київпастранс" просять пасажирів з розумінням поставитися до ситуації, що склалася.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності", — написали в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що глава "Київметрополітену" розповів, скільки має коштувати проїзд у столичній підземці. Як виявилося, підприємство вже понад 10 років є збитковим, тому що не отримує достатньо грошей від своєї профільної діяльності – перевезення пасажирів.