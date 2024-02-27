В Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки: адреса и районы

Ярмарки порадуют вас умеренными ценами и широким ассортиментом продуктов

На текущей неделе, с 27 февраля по 3 марта, жителей и гостей столицы приглашают посетить продуктовые ярмарки, который будут проходить в разных районах Киева. Все желающие смогут здесь приобрести разнообразную продукцию: овощи и фрукты, зелень, бакалею, мясные изделия, соления, молочные продукты, мед и многое другое.

Фермеры ждут покупателей с разнообразной, свежей и качественной продукцией. Об этом сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Стоит отметить, что цены на подобных сельскохозяйственных ярмарках значительно ниже чем в магазинах и супермаркетах.

Ярмарки будут проходить с соблюдением правил безопасности, как того требуют условия военного положения.

Так, сельскохозяйственные ярмарки на этой неделе пройдут по следующим адресам:

Кроме этого вы всегда можете посетить коммунальные рынки, расположенные по таким адресам:

КП "Бессарабский рынок" — Бессарабская площадь, 2;

КП "Владимирский рынок" — ул. Антоновича, 115;

КП "Житний рынок" — ул. Верхний Вал, 16.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что средние цены на пищевые продукты в Украине в январе 2024 года, по сравнению с этим же месяцем прошлого года, выросли на 3,7%. Хотя, в целом, инфляция замедляется, но овощи остаются в лидерах подорожания.