Все из-за весны: в Украине изменятся цены на некоторые популярные продукты

Кое-что из товаров может стать дефицитным

Большого подорожания большинства продуктов в Украине весной ждать не стоит. На овощи повлияет сезонный фактор, на яйца – увеличение частных хозяйств, на крупы – большое количество урожая, а на мясо – дефицит некоторых видов товара.

Как прогнозирует заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии РБК-Украина, продукция, которая также может подорожать в ближайшие месяцы – польская. Цена базовой корзины украинца не изменится, однако экзотические фрукты, овощи и рыба могут вырасти в цене.

По его словам, в январе стоимость базового набора продуктов почти не изменилась.

"Средние цены за январь почти не выросли. Что-то подорожало, что-то подешевело. Например, на яйца, после роста к новогодним праздникам, цена упала на 12%, снизилась на 5% цена свинины и гречки. По многим позициям цены вообще не менялись. хлебобулочные изделия, макароны, мука, мясо птицы, молочная продукция", – сказал Высоцкий.

За один месяц на 8% подорожала капуста и на 10% — свёкла и картофель. И, по словам замминистра, в ближайшие месяцы цена на овощи борщового набора может продолжить постепенно дорожать. Это произойдет из-за сезонного роста к новому урожаю.

"Объем продукции снижается, и стоимость хранения увеличивается. Поэтому на эту продукцию в ближайшие 2-3 месяца возможен рост цены на 10-15%", — пояснил он.

Серьезный рост ценового тренда также не прогнозируется на яйца, молочную продукцию и мясо (свинина, курятина). Такая тенденция сохранится из-за весеннего роста животных в частных хозяйствах.

"Но в целом по мясо-молочной группе товаров ситуация не изменится — кормовая база стабильна", — отметил Высоцкий.

Кроме того, крупы тоже не будут существенно дорожать, однако все зависит от сезона.

"Урожай собран и 2-3 месяца существенных изменений не должно быть", – отметил замминистра.

Потому, как прогнозирует Высоцкий, в первом полугодии существенной инфляции на товары не прогнозируется.

"Урожай собран и его достаточно. К примеру, за гречкой минимальная цена сейчас 27 грн за килограмм, урожая достаточно и оснований для роста цены нет", — подчеркнул он.

Повлияет ли блокирование польской границы на цены в Украине

Высоцкий отмечает, что это явление не должно повлиять на базовую корзину продуктов в нашей стране. Однако если смотреть на экзотические фрукты, овощи и рыбу, то стоит ожидать подорожания, хотя несущественного.

"Эти группы товаров из-за блокирования границ могут несколько подорожать, но не критично, поскольку для их импорта развиваются альтернативные пути доставки, в том числе водным транспортом", — сказал Высоцкий.

В то же время, стоимость говядины также может расти, ведь в прошлом году она подорожала на 21%, а в январе — на 3%. Этот вид мяса в Украине почти дефицитный и наиболее потребляемыми товарами являются свинина и курятина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на капусту упали из-за увеличения ее количества на рынке.