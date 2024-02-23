Киевские школы начнут прием документов в первые классы раньше обычного: названы даты

В условиях полномасштабной войны столичные школы продолжают принимать первоклассников

В этом году в Киеве прием документов в первые классы начнется уже во время весенних каникул. Для удобства родителей документы можно будет подать не только во время личного визита в образовательное учреждение, но и в электронном формате.

Гглавным же критерием зачисления в первые классы является территориальная доступность. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Так, родители будущих первоклассников смогут подать заявление и документы, которые необходимы для зачисления их детей в образовательные учреждения, раньше обычного — начиная с 25 марта.

Для удобства родителей подать заявленеи можно собственноручно или же по электронной почте. Стоит отметить, что для зачисления ребенка в первый класс достаточно заявления одного из его родителей/официальных опекунов. Все остальные оригиналы документов, включая медицинские справки, можно подавать позже. Прием документов будет осуществляться до 31 мая.

Также Мондриевский сделал акцент на том, что главным критерием зачисления в первые классы столицы является территориальная доступность, а именно закрепление адресов проживания детей за определенными школами.

Льготы же для зачисления в первые классы распространяются только на детей зарегистрированных внутренне перемещенных лиц, детей работников этих образовательных учреждений и тех детей, чьи братья или сестры уже учатся в выбранной школе.

"Хочу подчеркнуть, что, кроме выше названных условий, для приоритетного зачисления в первые классы никаких других не существует. Любые финансовые взносы в фонды, которые сотрудничают с учебными заведениями, являются исключительно добровольными и не гарантируют поступления в школу. Более того, если кому-то из родителей будут пытаться "продавать" места в школах, советую обращаться в милицию с сообщением о фактах коррупции. Столичные учебные заведения уже максимально обеспечены и будут обеспечиваться в дальнейшем — от современного оборудования до бытовой мелочи. Эпоха сборов "на шторы" должна окончательно остаться в прошлом", — подчеркнул Мондриевский.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что дети уже к концу года смогут безбоязненно посещать школы на Киевщине. Так, в течение года областные власти планируют привести все школьные укрытия в надлежащее состояние и обеспечить детям возможность учиться в нормальном режиме.