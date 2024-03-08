От 35 грн за тюльпан до 3 тысяч за букет: что происходит в цветочных магазинах Киева 8 марта (фоторепортаж)

Для многих этот день — просто повод еще раз выразить любовь и благодарность

Наступило 8 марта, хотя многие украинцы считают неуместным празднование во время войны, но все же хотят поздравить близких женщин. Традиционно в этот день жены, любимые, мамы, дочери, бабушки, получают цветы, которые особенно радуют после долгой зимы. Согласно нашему опросу, большинство украинцев так или иначе будут отмечать 8 марта, хотя и скромно из-за войны. Многие хотят порадовать девочек всех возрастов букетиком.

"Телеграф" посетил цветочные магазины Киева. Магазин "Камелия" на Берестейском проспекте работал уже в 8 утра. Здесь продают товар от производителя, поэтому цветы представлены в действительно больших объемах, а посетители выбирают букеты не только из того, что есть на витринах, но и в отдельной комнате-холодильнике.

В ассортименте есть все: от классических тюльпанов и роз до экзотических цветов и вазонов. Цены стартуют от 55 до 60 грн за тюльпан и от 70 до 200 грн за розу. Стоимость готовых букетов ассорти начинается от 500 и достигает 3000 грн.

По словам продавщиц, с начала полномасштабной войны объемы продаж несколько снизились.

"Теперь покупают меньше. Те, кто раньше брал 101 розу, сейчас останавливаются на 51. Это касается не только 8 марта – в День учителя педагоги просили вместо букетов делать донаты на ВСУ. Другие времена, другие приоритеты. Впрочем, сказать, что киевляне вообще отказались от цветов, нельзя. Когда жизнь так тяжела, хочется какого-нибудь праздника, красоты…", – говорит флорист.

В 500 метрах от "Камелии" цветы можно найти дешевле. При входе в подземный переход на ТРЦ Smart Plaza тюльпаны можно приобрести с рук за 35-50 грн/шт. Впрочем, в самом переходе цены все те же от 60 грн за цветок. Однако судя по очередям, киевлян не слишком отпугивают подобные расценки.

Для тех, кто хочет произвести яркое впечатление, но имеет скромный бюджет, есть альтернатива: воздушные шарики в виде цветка за 45 грн/шт.

Однако следует отметить, что не все точки по оптовой продаже цветов оказались столь доброжелательными к фотокорреспонденту "Телеграфа". На одном из складов охрана проверила снимки и удалила все, на которых изображены люди.

Дискуссии, стоит ли отмечать 8 марта в Украине не утихают. Есть и сторонники и противники, у каждой стороны есть свои аргументы. Например известный певец Гарик Кричевский считает, что это хороший повод еще раз признаться в любви дорогим женщинам.

"К 8 марта отношусь нормально, прекрасный повод еще раз признаться в любви и подарить женщинам подарки! Всем женщинам Украины – мирного неба и любви!", — говорит он.

Фото: "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что подарить девушкам и женщинам на 8 марта. Выбор зависит от характера и предпочтений, мы собрали подарки на любой вкус.