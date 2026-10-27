Укр

Мобильная связь для школьников: известный оператор предлагает тариф по спеццене

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Стоимость тарифа достаточно демократична
Стоимость тарифа достаточно демократична. Фото Коллаж "Телеграф"

Это единственный оператор со специальными условиями для несовершеннолетних

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Украинский мобильный оператор "Киевстар" предлагает выгодный тариф для детей. Абонентская плата составляет менее 10 гривен в день, а при покупке годового тарифа — всего почти 5,50 грн в день.

Как указано на сайте "Киевстар", специальный тариф "Дитячий" доступен для детей от 6 до 16 лет включительно. Абонентская плата составляет 270 грн за 4 недели пользования, или 9,65 грн./день. В тарифный план входит:

  • Мобильный интернет: 20 ГБ (из них действуют в странах Роуминг как дома – 10 ГБ)
  • Звонки на "Киевстар": Безлим
  • Звонки на другие мобильные и городские номера по Украине: 300 мин.
  • SMS по Украине: 50 шт
  • Приложения без платы за трафик: 29 приложений

При условии покупки тарифа "Дитячий річний" ежедневно стоимость связи будет еще ниже (5,48 грн в день). Единоразовая плата составляет 2000 гривен.

Есть ли у других операторов детские тарифы

Другой популярный оператор, Vodafone, не имеет отдельного специального "детского" тарифного плана. У lifecell также нет специальных цен на связь для детей, есть только специальный тариф для пенсионеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, у какого оператора самый лучший тариф для пенсионеров. Специальные условия для пожилых людей есть у всех популярных мобильных операторов Украины, однако условия и цены отличаются.

Теги:
#Тариф #Киевстар #Мобільний зв'язок