Водителям на заметку: в Киеве 18-20 марта частично перекроют несколько дорог — карта

Важная информация для автомобилистов

В начале рабочей недели сотрудники "Киевавтодора" будут проводить ремонтные работы на нескольких участках дорожного полотна в Голосеевском районе. Автомобилистов предупреждают о частичном ограничении движения транспорта.

Об этом сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор", говорится на официальном портале столицы. Водителям стоит учесть эту информацию и по возможности сменить маршрут, чтобы избежать огромных пробок.

В Голосеевском районе частично перекроют дороги

С понедельника по среду в период с 12:00 до 17:00 будет происходить ремонт улично-дорожной сети сразу на нескольких участках. Из-за этого временно ограничат движение транспорта по таким улицам:

Набережно-Корчеватская;

Покольская;

Новопироговская;

Набережно-Печерская дорога.

Набережно-Корчеватская улица

Покольская улица

Новопироговская улица

Набережно-Печерская дорога

На Столичном шоссе 18-19 марта дорожники будут расчищать разделительную полосу от пескосмета. Эти работы будут проводиться с 8:00 до 17:00. Движение транспорта ограничат лишь по левой полосе.

Ремонтные работы в столице проводятся не только весной, но и в холодное время года. Многие украинцы считают, что это лишняя трата времени и денег. Но гендиректор КК "Киевавтодор" Александр Федоренко рассказал о важности своевременного ремонта дорог, особенно осенью и зимой. Они быстрее разрушаются при перепадах температур и повышенной влажности, поэтому нужно их регулярно "латать".

Отметим, что "Киеватодор" попал в скандал вокруг реконструкции Дегтяровского путепровода. Журналисты проекта "Наши деньги" обнаружили в смете факты завышения стоимости строительных материалов. Интересно, что документ не был зарегистрирован на портале "Прозорро".

Ранее "Телеграф" писал, в каком состоянии мост Метро в Киеве. Подробностями планируемых работ поделился Федоренко.