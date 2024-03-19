В Киев приближается снегопад: когда ожидать осадков

Возможно, снег придет этой ночью

Сейчас в столице переменная облачность, без осадков. Однако совсем скоро в Киев может пойти мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Осадки следует ожидать 19 марта ближе к ночи.

Температура воздуха ночью упадет до +3°…+1°, завтра, 20 марта, поднимется до +5°…+7°. Также днем начнется дождь, который усилится к вечеру. Ветер северо-восточный, скорость 5-10 м/с.

На карте метеорологического портала "Ventusky" видно, как сегодня осадки будут приближаться к Киеву.

Около 14 часов снег приблизится к Белоцерковскому району.

К 18 часам осадки подойдут к самой Белой Церкви.

На 20 часов ожидается снег в городе и районе.

К 23 часам осадки будут приближаться к столице.

Синоптики прогнозируют, что в четверг, 21 марта, придет тепло в Киев. Днем до +11°. Осадков не будет до конца этой недели.

На выходных будет еще теплее. Ожидается до 14° тепла днем, ночью +5°…+3°. Будет пасмурно, но с прояснениями. Порывы ветра до 8 м/с.

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