Доллар снова подскочил: курс валют на 19 марта в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Евро поднялся в цене на 20 копеек
В последний месяц курс доллара постоянно колебался в пределах 38-39 гривен. За минувшие сутки американская валюта перевалила за 39 гривен.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 19 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,97 грн
Евро (EUR): 42,44 грн
Злотый (PLN): 9,84 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,63 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,09 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,08 грн
Евро (EUR): 42,76 грн
Злотый (PLN): 9,80 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,65
Швейцарский франк (CHF): 43,95 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 20 копеек.
Покупка: 39,01 грн
Продажа: 39,15 грн
По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара должен стабилизироваться, если в Украину поступит обещанная финансовая помощь.
Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара дальше. Почему украинцы массово скупают валюту.