Доллар снова подскочил: курс валют на 19 марта в Киеве

Евро поднялся в цене на 20 копеек

В последний месяц курс доллара постоянно колебался в пределах 38-39 гривен. За минувшие сутки американская валюта перевалила за 39 гривен.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 19 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,97 грн

Евро (EUR): 42,44 грн

Злотый (PLN): 9,84 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,63 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,09 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,08 грн

Евро (EUR): 42,76 грн

Злотый (PLN): 9,80 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,65

Швейцарский франк (CHF): 43,95 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 20 копеек.

Покупка: 39,01 грн

Продажа: 39,15 грн

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, курс доллара должен стабилизироваться, если в Украину поступит обещанная финансовая помощь.

Ранее "Телеграф" писал, что будет с курсом доллара дальше. Почему украинцы массово скупают валюту.