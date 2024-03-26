"Я была шокирована": в Киеве 5-звездочный отель во время ракетной атаки не пустил в укрытие женщину

После того, как история с отказом получила огласку, в отеле попытались оправдаться

Киевский отель Raddison Blue во время ракетной атаки по столице 25 марта отказался пустить в укрытие женщину, которую воздушная тревога застала на улице, оставив ее под угрозой гибели. В отеле позже объяснили это тем, что укрытие, мол, предназначено только для клиентов заведения, а не для клого угодно другого.

Об этом написала участница ситуации с гостиницей, Катерина Смачило, в своем Facebook. По ее словам, отель просто отказался пускать ее в укрытие, несмотря на воздушную тревогу и ракетный удар по столице.

"Сегодня Raddison Blue во время воздушной тревоги не пустил меня в укрытие. Это недопустимо. Я была шокирована, вызвала полицию, оставила заявление. Потому что все, что не ок в этой стране, не может пройти мимо вас. Надо реагировать. Полиция, кстати, приехала через 15 минут. Была очень вежлива, приняла заявление", – написала она.

А дальше, отметила автор поста, в Raddison Blue попытались оправдаться за ситуацию. Однако в результате сделали ее только гораздо хуже для себя.

"А дальше представляю вашему вниманию, что сделал Редисон… Написал, что они делят людей. То есть если сегодня я их гость, то могу воспользоваться укрытием и выжить. А если завтра нет, то должна стоять под баллистикой. Единственное, закон так не позволяет. Адекватность и совесть нормальному бизнесу и людям тоже", – резюмировала Смачило.

Отель Raddison Blue, входящий в сеть гостиниц, расположен на улице Ярославов Вал – в самом центре Киева. На сайте отеля указано, что неподалеку находятся многочисленные достопримечательности (Андреевский спуск, Золотые ворота и так далее), а также посольства иностранных стран. Нигде на сайте не удалось найти информацию о том, что в отеле присутствует укрытие, и что оно работает только для клиентов отеля.

Ранее "Телеграф" писал о похожем инциденте, произошедшем 14 декабря 2023 года, во время воздушной тревоги, объявленной из-за ракетной атаки РФ по столице, 11-летняя девочка и 12-летний мальчик пытались попасть в укрытие в одной из школ в Святошинском районе города Киев. Их не пустил охранник школы, заметив у детей собаку.

Как выяснилось, отец детей погиб на войне против российских террористов. История получила огромный резонанс, поэтому правоохранительные органы начали досудебное расследование, а охранника уволили с работы.