Ню-модель из Днепра опубликовала снимок на фоне столичного моста (фото)

Девушка любит проводить откровенные фотосессии и активно делится снимками в соцсетях

Ню-модель из Днепра Анна Минюкова опубликовала на своей странице в Фейсбук фото, на котором она запечатлена на фоне Индустриального путепровода, который находится в Соломенском районе Киева. Девушка сопроводила снимок провокационной надписью и получила сотни лайков.

Анна — дипломированный специалсит и она уже не первый год занимается проверкой мостовых переправ. Кроме этого девушка увлекается фигурным катанем, теннисом и верховой ездой.

Отмечается, что проверкой мостовых переправ Анна занимается не просто так — по образованию она инженер мостов и транспортных туннелей, и это ее основная специализация. Сейчас девушка работает инженером в одной из международных компаний и преподает в киевском университете.

Девушка опубликовала фото под одним из столичных путепроводов и подписала снимок так: "Отношения со мной — это когда ожидаешь получить нюдс, а приходит фото какого-то моста".

Анна - известный блогер

Стоит отметить, что данный пост собрал большое количество лайков и положительных комментариев. Девушку осыпали комплиментами и назвали ее "лучшей":

Анна Минюкова — блогер из Днепра, получившая известность после спора с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тогда инженер-мостостроитель по образованию вклинилась в противостояние президента и градоначальника, пообещав сфотографироваться обнаженной на мосту в Днепре, если мэр закончит его реконструкцию в срок.

На Новом мосту Днепра девушка сделала откровенное фото, однако впоследствии она отказалась проводить ню-фотосессию, так как, по ее словам, мост так и не был капитально отремонтирован.

Скандальная известность позволила Анне наладить контакты с экс-министром экологии Игорем Шевченко, экс-министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, топ-чиновниками из "Укравтодора" и "Укрзализныци", а также познакомиться со многими топ-чиновниками.

Анна с мэром Киева

По словам Анны, ее снимки привлекают внимание к плачевному состоянию инфраструктуры в городах Украины. В своих постах она указывает на недостатки, допущенные во время реконструкции некоторых объектов, а также комментирует резонансные события в стране.

За жизнью девушки следят тысячи фолловеров — она является популярным блогером и позиционирует себя, как "главную экспертку по мостам".

Анна любит откровенные фотосессии

Девушка с гордостью демонстрирует свою фигуру

Анна любит откровенные фотосессии

Ранее "Телеграф" писал о том, что молодая кубинка рассказывает о жизни в Украине во время войны. У девушки есть разносторонние интересы и она делится с подписчиками всем, что с ней происходит.