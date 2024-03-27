Ню-модель із Дніпра опублікувала знімок на тлі столичного мосту (фото)

Дівчина любить проводити відверті фотосесії та активно ділиться знімками у соцмережах

Ню-модель із Дніпра Ганна Мінюкова опублікувала на своїй сторінці в Фейсбук фото, на якому вона стоїть на тлі Індустріального шляхопроводу, що знаходиться в Солом’янському районі Києва. Дівчина супроводила знімок провокаційним написом та отримала сотні лайків.

Анна — дипломований спеціалсит і вона вже не перший рік займається перевіркою мостових переправ. Окрім цього дівчина захоплюється фігурним катанням, тенісом та верховою їздою.

Зазначається, що перевіркою мостових переправ Анна займається не просто так — за освітою вона інженер мостів і транспортних тунелів, і це її основна спеціалізація. Зараз дівчина працює інженером в одній з міжнародних компаній і викладає в київському університеті.

Дівчина опублікувала фото під одним із столичних шляхопроводів і підписала знімок так: "Відносини зі мною — це коли очікуєш отримати нюдс, а приходить фото якогось мосту".

Анна — відомий блогер

Варто зазначити, що цей пост зібрав велику кількість лайків та позитивних коментарів. Дівчину обсипали компліментами і назвали її "найкращою":

Ганна Мінюкова — блогер із Дніпра, яка здобула популярність після парі з мером Дніпра Борисом Філатовим. Тоді інженер-мостобудівник за освітою, вклинилася у протистояння президента та градоначальника, пообіцявши сфотографуватися оголеною на мосту у Дніпрі, якщо мер закінчить його реконструкцію вчасно.

На Новому мосту Дніпра дівчина зробила відверте фото, проте згодом вона відмовилася проводити ню-фотосесію, оскільки, за її словами, міст так і не було капітально відремонтовано.

Ганна полюбляє цікаві фотосесії

Скандальна популярність дозволила Ганні налагодити контакти з екс-міністром екології Ігорем Шевченком, екс-міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, топ-чиновниками з "Укравтодору" та "Укрзалізниці", а також познайомитися з багатьма топ-чиновниками.

Анна з мером Києва

За словами Ганни, її знімки привертають увагу до плачевного стану інфраструктури в містах України. У своїх постах вона вказує на недоліки, допущені під час реконструкції деяких об’єктів, а також коментує резонансні події в країні.

За життям дівчини стежать тисячі фоловерів — вона є популярним блогером і позиціонує себе, як "головну експертку по мостах".

Анна любить відверті фотосесії

Дівчина з гордістю демонструє свою фігуру

Анна любить відверті фотосесії

Раніше "Телеграф" писав про те, що молода кубинка розповідає про життя в Україні під час війни. Дівчина має різнобічні інтереси і охоче ділиться з підписниками всім, що з нею відбувається.