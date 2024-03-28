"Слуги" сами не знают, для чего создана ВСК по Киеву: у Кличко резко высказались о конфликте с Банковой

Сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец рассказал "Телеграфу" о продолжении политической борьбы за столицу

Несмотря на видимое затишье после прошлой горячей недели, связанной с громкими отставками руководителей метро и "Киевпасстранса", между Банковой и городской властью Киева все равно продолжается противостояние. Об этом "Телеграфу" рассказал сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Дмитрий Белоцерковец, комментируя заседание временной специальной комиссии (ВСК) в ВР по транспортным проблемам города.

— Мы в Киевсовете создали временную контрольную комиссию (ВКК), чтобы создать открытый нормальный конструктивный диалог с парламентской ВСК. В нашу ВКК мы включили всех членов ВСК по согласию. Мы предлагаем, чтобы заседания ВКК и ВСК проходили вместе в Киевсовете, чтобы был открыт нормальный диалог с возможностью привлечь общественные советы, потому что не может быть никаких дискуссий о Киеве без Киева. Они же ("слуги". — Авт.) используют эту комиссию ВР исключительно в политических целях, чтобы заниматься политическими "наездами" на мэра Киева, и все, никакой другой цели нет. Это подтверждается тем, что ограничивают доступ одних депутатов на заседание ВСК и согласовывают других, особенно если это члены "Слуги народа". В частности, глава ВСК (Виталий Безгин. — Авт.) отказался нас пускать, а двух членов СН пропустил. И у меня есть аргументы обвинить главу ВСК во лжи. Плохо, что именно с этого начинается работа этой комиссии. "Слуги" сами не знают, для чего создана эта ВСК, они растеряны, потому что не понимают, как выполнить команду ОП, — отметил Белоцерковец.

По его словам, после огласки вокруг метрополитена результат есть — отставка руководителя подземки. В то же время центральная власть не реагирует на возможные коррупционные злоупотребления некоторых госчиновников.

— Будет ли обращение от "слуг народа" к Офису президента и президенту Украины относительно расследований Бигуса и Ткача по Шурме, Татарову, Тимошенко, по нардепам от "Слуги народа"?! Или у нас в стране двойные стандарты – это норма?! Когда будет результат и их уволят? Почему-то в Киеве есть результат (увольнение Брагинского и т.д. — Авт.), а в президентской вертикали его нет, — отметил он.

Также сопредседатель УДАРа в горсовете добавил, что сейчас, по его мнению, о потенциальной коррупции бывшего начальника метрополитена должны говорить правоохранители, но для команды мэра также важным аргументом является доброчестность.

— И этого достаточно, чтобы городской голова, не дожидаясь ответа по потенциальным коррупционным рискам, уже убрал этого человека — уволил, — подчеркнул он.

*Подробнее о реанимации конфликта между центральной и столичной властями, промежуточных итогах очередного противостояния и судьбе должности главы КГГА — читайте в статье на "Телеграфе": "Битва за Киев: Кличко теряет людей, а конфликт с Банковой не утихает. Что дальше?".

Напомним, 22 марта стало известно о том, что обязанности генерального директора коммунального предприятия "Киевпасстранс" после увольнения Дмитрия Левченко временно будет исполнять Евгений Пушков. Ранее он занимал должность заместителя экс-гендиректора КП. И это еще не все кадровые решения, которые Кличко анонсировал по поводу руководства "Киевпасстранса".

Также "Телеграф" подробно рассказывал о том, что после масштабного скандала начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский решил уволиться по собственному желанию.