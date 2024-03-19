Брагинский останется депутатом Киевсовета после расследования Bihus.Info: мандат не сдал

После скандала остается членом комиссии

После расследования журналистов Bihus.Info бывший глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский появился на заседании Бюджетной комиссии Киевсовета. Выходит, что он не сдал депутатский мандат.

Он до сих пор является членом комиссии. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Судя по этому, для убедительности экс-директору не хватило немало доказательств, найденных журналистами, увольнение с должности.

Напомним, "Телеграф" провел собственное расследование о главе коммунального предприятия. Разоблачили схемы "отмывания денег".

Было установлено, как сотни миллионов гривен от Киевского метрополитена переводят связанной с Брагинским и его партнером компании и каким образом выводили средства, которые должны были пойти на ремонт метро.

Расследование выявило многочисленные нарушения в киевском метрополитене. В частности, удалось выяснить вероятные пути злоупотребления средствами, выделенными на строительство метро на Виноградаре.

Также журналисты искали, как метрополитен годами заключал контракты с окружением директора Брагинского. И ответ был найден в самих договорах киевского метро.

Ранее "Телеграф" писал, чем скандал с Брагинским грозит мэру Киева Виталию Кличко. Политолог рассказал, что будет иметь большое влияние на развитие событий то, как оппозиция Кличко сможет использовать этот скандал.