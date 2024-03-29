Афиша на выходные: куда пойти с детьми в Киеве

Выходные обещают быть интересными и насыщенными

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мыслей, предлагаем вам посетить вместе с детьми мероприятия, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Ведь чем интереснее досуг детям организуют родители, тем меньше времени они будут сидеть дома и тратить время на гаджеты. Зарядитесь положительной энергией и незабываемо проведите время!

Редакция "Телеграфа" собрала для вас самые интересные мероприятия, которые можно посетить с детьми в Киеве в эти выходные.

Куда пойти с детьми в Киеве в субботу, 30 марта

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "Хрумко и волшебная ракета"

Когда: 30 марта, начало в 9:45

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

Киевский планетарий

В сказочной лесной школе астрономии маленький Хрумко и его друг Куня изучают космос, а затем на волшебной ракете отправляются в невероятное путешествие по Солнечной системе. Компанию им составит добрый робот-проводник. Друзья узнают о солнечном затмении, подлетят к Меркурию, Венере, Марсу и его спутникам, преодолеют опасность в поясе астероидов, а затем приблизятся к планетам-гигантам и даже увидят комету.

Приобретя билеты на этот фильм вы сможете не только с пользой провести время, но и в получите в подарок анимационно-игровую программу с флешмобами и викторинами, а также примите участие в увлекательной космической дискотеке от Киевского Планетария.

Выставка Аллы Горской "Бориветер"

Когда: 30 марта, начало в 11:00

Где: Украинский дом

Адрес: ул. Крещатик, 2

Стоимость: от 50 гривен

Выставка Аллы Горской "Бориветер"

Эта первая ретроспектива художницы привлекла произведения, которые иллюстрируют рассказы о многогранной личности Горской как активистки, политического деятеля, шестидесятницы и художницы и служат опорой для них.

Выставка не только утверждает значение шестидесятников для украинской культуры и государственности, но и поднимает вопрос о ценности наследия художников, работавших в советской Украине.

Сказка-мюзикл "Аладдин и волшебная лампа"

Когда: 30 марта, начало в 12:00

Где: Киевський драматичний театр "Браво"

Адрес: ул. О. Гончара, 79

Стоимость: от 200 гривен

Сказка-мюзикл "Аладдин и волшебная лампа"

Вас ждет встреча с бесстрашным Аладдином, прекрасной принцессой Жасмин, коварным Джафаром, и изобретательным Джином. Влюбленный в прекрасную принцессу нищий Аладдин попадает в таинственную пещеру и находит волшебную лампу. Обитатель лампы — Джин, выбравшись на волю, обещает выполнить три желания юноши. И тут начинаются настоящие приключения!

Спектакль придет по вкусу, как детям любого возраста, так и взрослым, потому что этот мюзикл — это, прежде всего, качественное шоу, добрый интересный сюжет, хорошая музыка, современная хореография и поединки на мечах. Вам обязательно понравятся яркие костюмы, интерактивное общение со всеми зрителями, остроумные шутки и мелодичные песни. Каждый, кто посетит представление получит море положительных эмоций и незабываемых впечатлений от замечательной атмосферы праздника, созданной специально для вас и вашего ребенка!

Интерактивное детское представление "Щенячий патруль"

﻿Когда: 30 марта, начало в 11:00

Где: МЦКИ "Октябрьский дворец"

Адрес: Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость: от 190 гривен

Для всех детей Щенячий Патруль – пример для подражания. Смелые щенки и Райдер никогда не остаются равнодушными к чужой беде. При этом их не пугают никакие препятствия на пути. Используя свои таланты и умения, герои всегда могут принять верное решение и разобраться с любыми трудностями.

Сюжет представлены таким образом, чтобы каждый маленький зритель понял: взаимопомощь, взаимопонимание и благие намерения – лучшие советчики в сложной ситуации. А добро всегда вернется сторицей.

Каждый ребенок будет привлечен к приключениям и вместе со щенками-спасателями научится преодолевать свои страхи, верить в себя и не останавливаться на пути к высокой цели.

Музей Miniland.UA

﻿Когда: 30 марта, начало в 11:00

Где: ТРЦ "Блокбастер"

Адрес: пр-т. Степана Бандеры, 34-в

Стоимость: детский (до 14 лет) — 200 гривен, взрослый — 250 гривен, льготный (только в кассе) — 120 гривен

Это крупнейший железнодорожный макет в Украине, где авторы воспроизвели аутентичный колорит нашей страны. Только представьте в одном помещении поместилось полкилометра рельсов, по которым двигаются 35 точных копий локомотивов и 156 вагонов.

Ландшафт макета воспроизводит многообразие украинской природы: живописные холмы, хвойные и лиственные леса, водоемы. Многочисленные архитектурные и инженерные объекты: замки, вокзалы, депо и жилые дома — очаровывают аутентичностью и иллюстрируют типичные картины украинского быта.

Буквально в каждом уголке макета кипит жизнь. По рельсам мчатся поезда, по автодорогам — машины, работают мельницы, день сменяет ночь, а в реках течет настоящая вода.

Каждый посетитель может пройти увлекательный квест в поисках 11 скрытых героев на макете и получить сладкий подарок

В музее миниатюрной железной дороги в Киеве будет интересно в любом возрасте, так что при случае обязательно сводите ребенка полюбоваться этим шедевром.

Комедия "Вождь краснокожих"

﻿Когда: 30 марта, начало в 16:00

Где: Киевский академический театр юного зрителя на Липках

Адрес: ул. Липская, 15/17

Стоимость: от 150 гривен

Комедия "Вождь краснокожих"

По сюжету, сына богатого фермера похищают двое мошенников-неудачников с целью выручить деньжат. Но маленький озорник только этому и рад: его издевательствам над горе-похитителями нет предела.

Ведь на каждого, даже самого хитрого и коварного разбойника всегда найдется тот, кто его проучит.

Рекомендовано: родителям — вспомнить свое хулиганское детство, а детям — вдохновиться приключениями без телефонов.

Представление-мюзикл "Золотой цыпленок"

﻿Когда: 30 марта, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 250 гривен

События в сказке развиваются молниеносно. Хитрая Лиса и ее "товарищ" Волк завладели золотым яичком… Вскоре на свет появился красивый золотой Цыпленок… Что ждет его? Как будет жить он на этом свете? Кто заменит ему маму наседку?

Ответы на все эти вопросы вы получите в сказке-мюзикле "Золотой Цыпленок". И, как в настоящем мюзикле, вас ждут замечательные песни, зажигательные танцы, яркие костюмы и веселые рифмы.

Кукольное представление "Дюймовочка"

﻿Когда: 30 марта, начало в 11:00 и 13:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1

Стоимость: 100 гривен

Кукольное представление "Дюймовочка"

В Кукольном театре на левом берегу Днепра состоится детский спектакль "Дюймовочка" в Киеве. Это всемирно известная сказка о маленькой девочке, которая стремилась познать такой большой и безграничный мир. А в нем столько всего! Большая Жаба и сынок Жабчик, почтенный Крот и его соседка Полевая Мышь, Жуки и Ласточка. Как во всем разобраться, когда ты сама — маленькая и испуганная? Ответ один — полюбить этот мир таким, какой он есть.

Семейные посиделки "Магия весенних праздников и обрядов"

﻿Когда: 30 марта, начало в 15:00

Где: Этнопространство "Дерево Жизни" (встреча возле "Укрпочты")

Адрес: ул. Константиновская, 10

Стоимость: 600 гривен

Семейные посиделки "Магия весенних праздников и обрядов"

Что делать, чтобы задобрить силы природы, как обеспечить богатый урожай, призвать весну и привлечь себе счастье — эти и другие секреты скрывали весенние праздники и обряды наших прадедов.

В одном из старейших домов Подола вас ждет живое общение с угощениями, старинными песнями и воспроизведением древних обрядов. Вспомните забытые украинские традиции и зарядитесь позитивом на целый год.

Спектакль "Волшебник Изумрудного города"

﻿Когда: 30 марта, начало в 12:00

Где: Национальный академический драматический театр им. Леси Украинки

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 5

Стоимость: от 60 гривен

Спектакль "Волшебник Изумрудного города"

"Волшебник Изумрудного города" — одна из самых удивительных, ярких и загадочных сказок мировой детской литературы. История маленькой девочки Элли, которая переносит сложные испытания вдвоем со своим верным песиком Тотошкой, не оставит никого равнодушным. Ведь в этих испытаниях она не только найдет новых друзей — Чучело, Дровосека и Льва, но и поможет осуществить их самые заветные желания.

Попав в страну Жевунов по умыслу злой волшебницы Бастинды, Элли встретится с большим и ужасным волшебником Гудвином, и каждый герой сказки, направляясь к своей мечте, найдет, прежде всего, себя самого.

Шоу-программа для детей "Неоновая пузырчатая магия"

﻿Когда: 30 марта, начало в 13:00 и 15:00

Где: Малая опера, Малая сцена Театра BEAT

Адрес: ул. Дегтяревская, 5 (1 этаж)

Стоимость: 350 гривен

"Неоновая пузырчатая магия"

Шоу неоновых мыльных пузырей в ультрафиолете – это фантастическая музыкальная феерия ярких мыльных гигантов и незабываемые впечатления!

В этой удивительной и невероятно красивой шоу-программе вы увидите:

Танцевальные и ручные блестящие пузыри

Множество трюков с неоновыми пузырями

Дымовые пузыри

1000 и одна мыльная комета

Фейерверки из мыльных пузырей

Огненные трюки с мыльными пузырями

Погружение в космический скафандр!

И вся эта неоновая феерия проходит в максимальной темноте.

Куда пойти с детьми в Киеве в воскресенье, 31 марта

Программа выходного дня в Киевском планетарии. "﻿Приключения Батискафчика и Морского Конька"

Когда: 31 марта, начало в 10:45

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 250 гривен

"﻿Приключения Батискафчика и Морского Конька"

"Приключения Батискафчика и Морского Конька" — это веселое, познавательно-развлекательное полнокупольное шоу для детей, которое поднимает острую проблему защиты окружающей среды, а именно, защиты морей и океанов. Два друга, Батискафчик и Морской Конек, заботятся о чистоте своей океанской лагуны. Их ждет немало приключений, одно из которых — спасение маленькой черепашки, застрявшей в пластиковой сетке. А ночью друзья изучают созвездия….

Приобретя билеты на этот фильм вы сможете не только с пользой провести время, но и в получите в подарок анимационно-игровую программу с флешмобами и викторинами, а также примите участие в увлекательной космической дискотеке от Киевского Планетария.

Магическое шоу "Величайший волшебник"

Когда: 31 марта, начало в 12:00

Где: Художественно-концертный центр им. Ивана Козловского

Адрес: ул. Крещатик, 50-б

Стоимость: 350 гривен

Магическое шоу "Величайший волшебник" погрузит в невероятный мир иллюзий и поразит ваше воображение. Много юмора, который способствует созданию общих воспоминаний для всей семьи.

Интерактивность шоу предоставит ощущение особенности для каждого ребенка. Не теряйте этот шанс окунуться в мир фокусов и волшебства!

Спектакль "Как львенок и черепаха песню пели"

﻿Когда: 31 марта, начало в 12:00

Где: Театр на Михайловской

Адрес: ул. Михайловская, 24-ж

Стоимость: 250 гривен

Спектакль "Как львенок и черепаха песню пели"

"Невероятные приключения в Африке", воплощенные на сцене постановщиками и актерами Театра "Божья коровка", будут особенно интересны юным зрителям от 4 до 10 лет. Но история настоящей дружбы и того, как в ней всем помогает добрая песня, тронет сердца и непременно понравится всем членам семьи: детям, родителям и старшему поколению.

Интерактивная шоу-программа для детей "Wonka Show"

﻿Когда: 31 марта, начало в 15:00

Где: Киевский культурный кластер "Краков"

Адрес: Русановская набережная, 12

Стоимость: 350 гривен

Шоу-програма для детей "Вонка шоу"

"Вонка шоу" — это уникальная шоу-программа, которая сочетает в себе интересные изобретения, фокусы, алхимию и шоколадные сюрпризы для детей. По сюжету шоу Вилли Вонка решает создать Фантастический Шоколад Счастья, от которого люди на Земле будут становиться радостными и счастливыми. Но чтобы его сделать — придется собрать очень редкие и необычные ингридиенты.

Ну, а пока Умпалумпы в отпуске, помощниками Вилли Вонки станут дети, которые за свою работу, в финале шоу, получат в подарок по плиточке этого Фантастического Шоколада Счастья.

"Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе"

﻿Когда: 31 марта, начало в 12:00

Где: Центральный Дом офицеров

Адрес: ул. М.Грушевского, 30/1

Стоимость: от 200 гривен

"Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе"

"Рапунцель. Сказка о пропавшей принцессе" — это настоящая средневековая история — старинная и таинственная и в то же время добрая, современная, забавная и поучительная.

Это феерическое шоу мирового уровня с мелодичными песнями, зажигательными танцами и самыми непредсказуемыми поворотами сюжета. Настоящей изюминкой спектакля станут бои на настоящих рыцарских мечах, акробатические трюки, рукопашные драки и экшен-сцены.

Музыкальный детский спектакль "Лампа Аладдина"

﻿Когда: 31 марта, начало в 12:00

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Адрес: ул. Большая Васильковская, 53/3

Стоимость: 250 гривен

Музыкальный детский спектакль "Лампа Аладдина"

За освобождение из лампы Джин подарил Аладдину три желания, но путь к счастью не всегда так прост, как сосчитать до трех. Спектакль наполнен музыкальными и танцевальными номерами и будет интересен детям любого возраста и их родителям.

Вас ждут современные декорации, яркие костюмы и таинственная история, полная сногсшибательных приключений.

Интерактивная шоу-программа для детей "Фокусы, Магия, Кролик"

﻿Когда: 31 марта, начало в 13:00

Где: Продюсерский центр Измайловой Марии

Адрес: проспект М. Бажана, 14

Стоимость: 350 гривен

Программа для детей, которая погрузит вас в мир магии и волшебства, а также подарит незабываемые эмоции, и возможность напомнить себе и ребенку, что наш мир полон волшебных загадок и всевозможных чудес.

Кроме возможности увидеть воочию разнообразные фокусы, местный волшебник позволит детям и взрослым также стать частью мира магии, задействуя зрителей в интерактивах.

Кукольный спектакль "Соломенный бычок"

﻿Когда: 31 марта, начало в 11:00 и 13:00

Где: Киевский муниципальный академический театр кукол на левом берегу Днепра

Адрес: ул. Миропольская, 1 (ст. м. "Черниговская")

Стоимость: 100 гривен

История о Деде и Бабе, которые захотели обзавестись бычком. Вот только где же его взять без копейки в кармане? К кому только не обращался Дедушка: и к кузнецу, и к гончару, и даже к портному, но каждый раз Бычок был не таким, только убытки наносил, поедая все в доме. Поэтому, решили Дедушка с Бабой сделать себе бычка из соломы и просмолить его.

Получился он непростым, а наделенным удивительным качеством — превращать хищных врагов в друзей. А как это ему удается — вы увидите в премьерном спектакле "Соломенный Бычок"!

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых необычных музеях в Киеве, которые обязательно стоит посетить. Здесь предлагают своим гостям действительно неординарные коллекции, которые помогут вам не просто получить массу ярких ямоций, но и узнать много нового.