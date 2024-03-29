Афіша на вихідні: куди піти з дітьми в Києві

Вихідні обіцяють бути цікавими та насиченими

В умовах війни ми постійно перебуваємо у стані стресу та тривоги. Щоб трохи розслабитися та відволіктися від негативних думок, пропонуємо вам відвідати разом із дітьми заходи, які пройдуть у Києві у ці вихідні.

Адже чим цікавіше дозвілля дітям організовують батьки, тим менше часу вони сидітимуть удома та витрачатимуть час на гаджети. Зарядыться позитивною енергією та незабутньо проведіть час!

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас найцікавіші заходи, які можна відвідати з дітьми у ці вихідні.

Куди піти з дітьми у Києві у суботу, 30 березня

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Хрумко і чарівна ракета"

Коли: 30 березня, початок о 9:45

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

Київський планетарій

У казковій лісовій школі астрономії маленький Хрумко та його друг Куня вивчають космос, а потім на чарівній ракеті вирушають у неймовірну подорож Сонячною системою. Компанію їм становитиме добрий робот-провідник. Друзі дізнаються про сонячне затемнення, підлетять до Меркурія, Венери, Марса та його супутників, подолають небезпеку в поясі астероїдів, а потім наблизяться до планет-гігантів і навіть побачать комету.

Придбавши квитки на цей фільм ви зможете не тільки з користю провести час, але й отримаєте в подарунок анімаційно-ігрову програму з флешмобами та вікторинами, а також візьміть участь у захоплюючій космічній дискотеці від Київського Планетарію.

Виставка Алли Горської "Боривітер"

Коли: 30 березня, початок об 11:00

Де: Український дім

Адреса: вул. Хрещатик, 2

Вартість: від 50 гривень

Виставка Алли Горської "Боривітер"

Проєкт "Алла Горська. Боривітер" — перша ретроспективна виставка художниці, на якій представлено понад 100 творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт з музейних і приватних колекцій, а також архівних матеріалів, що висвітлюють творчу й громадську діяльність мисткині-шістдесятниці та її найближчого кола.

Алла Горська — українська художниця-шістдесятниця, дисидентка, громадська діячка та правозахисниця. Сповнена драматичних подій історія Алли Горської болісно перегукується із сьогоденням: за життя — заборони й демонтажі робіт, виключення зі Спілки художників, переслідування з боку КДБ, а згодом і жорстоке вбивство; тепер — знищені російськими окупантами мозаїчні панно художниці в Маріуполі. Зокрема, композиція "Боривітер", ім’я якої фігурує в назві виставки, зазнала страшних ушкоджень внаслідок обстрілів міста російськими військами.

Казка-мюзикл "Аладдін та чарівна лампа"

Коли: 30 березня, початок о 12:00

Де: Київський драматичний театр "Браво"

Адреса: вул. О. Гончара, 79

Вартість: від 200 гривень

Казка-мюзикл "Аладдін та чарівна лампа"

На вас чекає зустріч з безстрашним Аладдіном, прекрасною принцесою Жасмін, підступним Джафаром та винахідливим Джином. Закоханий у прекрасну принцесу жебрак Аладдін потрапляє до таємничої печери і знаходить чарівну лампу. Житель лампи — Джин, вибравшись на волю, обіцяє виконати три бажання юнака. І тут починаються справжні пригоди!

Вистава сподобається як дітям будь-якого віку, так і дорослим, тому що цей мюзикл — це, перш за все, якісне шоу, добрий цікавий сюжет, хороша музика, сучасна хореографія та поєдинки на мечах. Вам обов’язково сподобаються яскраві костюми, інтерактивне спілкування з усіма глядачами, дотепні жарти та мелодійні пісні. Кожен, хто відвідає виставу отримає море позитивних емоцій та незабутніх вражень від чудової атмосфери свята, створеної спеціально для вас та вашої дитини!

Інтерактивна дитяча вистава "Щенячий патруль"

﻿Коли: 30 березня, початок об 11:00

Де: МЦКМ "Жовтневий палац"

Адреса: Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Вартість: від 190 гривень

Для всіх дітей Щенячий Патруль – приклад для наслідування. Сміливі цуценята та Райдер ніколи не залишаються байдужими до чужої біди. При цьому їх не лякають перешкоди на шляху. Використовуючи свої таланти та вміння, герої завжди можуть ухвалити вірне рішення та розібратися з будь-якими труднощами.

Сюжет представлений таким чином, щоб кожен маленький глядач зрозумів: взаємодопомога, взаєморозуміння та добрі наміри – найкращі порадники у складній ситуації. А добро завжди повернеться сторицею.

Кожна дитина буде залучена до пригод і разом із цуценятами-рятівниками навчиться долати свої страхи, вірити в себе та не зупинятися на шляху до високої мети.

Музей Miniland.UA

﻿Коли: 30 березня, початок об 11:00

Де: ТРЦ "Блокбастер"

Адреса: пр-т. Степана Бандери, 34-в

Вартість: дитячий (до 14 років) – 200 гривень, дорослий – 250 гривень, пільговий (тільки в касі) – 120 гривень

Це найбільший залізничний макет в Україні, де автори відтворили автентичний колорит нашої країни. Тільки уявіть в одному приміщенні помістилося півкілометра рейок, якими рухаються 35 точних копій локомотивів і 156 вагонів.

Ландшафт макету відтворює різноманітність української природи: мальовничі пагорби, хвойні та листяні ліси, водойми. Численні архітектурні та інженерні об’єкти: замки, вокзали, депо та житлові будинки зачаровують автентичністю та ілюструють типові картини українського побуту.

Буквально у кожному куточку макета вирує життя. По рейках мчать поїзди, автошляхами — машини, працюють млини, день змінює ніч, а в річках тече справжня вода.

Кожен відвідувач може пройти захоплюючий квест у пошуках 11 прихованих героїв на макеті та отримати солодкий подарунок

У музеї мініатюрної залізниці у Києві буде цікаво у будь-якому віці, так що при нагоді обов’язково зводьте дитину помилуватися цим шедевром.

Комедія "Вождь червоношкірих"

﻿Коли: 30 березня, початок о 16:00

Де: Київський академічний театр юного глядача на Липках

Адреса: вул. Липська, 15/17

Вартість: від 150 гривень

Комедія "Вождь червоношкірих"

За сюжетом, сина багатого фермера викрадають двоє шахраїв-невдах з метою виручити грошенят. Але маленький бешкетник тільки цьому і радий: його знущанням над горе-викрадачами немає меж.

Адже на кожного, навіть найхитрішого і найпідступнішого розбійника завжди знайдеться той, хто його провчить.

Рекомендовано: батькам згадати своє хуліганське дитинство, а дітям надихнутися пригодами без телефонів.

Вистава-мюзикл "Золоте курчатко"

﻿Коли: 30 березня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 250 гривень

Події у казці розвиваються блискавично. Хитра Лисиця та її "товариш" Вовк заволоділи золотим яєчком… Незабаром на світ з’явився гарне золоте Курчатко… Що чекає на нього? Як житиме він на цьому світі? Хто замінить йому маму-квочку?

Відповіді на всі ці питання ви отримаєте у казці-мюзиклі "Золоте Курчатко". І, як у справжньому мюзиклі, на вас чекають чудові пісні, запальні танці, яскраві костюми та веселі рими.

Лялькова вистава "Дюймовочка"

﻿Коли: 30 березня, початок об 11:00 та 13:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1

Вартість: 100 гривень

Лялькова вистава "Дюймовочка"

У Ляльковому театрі на лівому березі Дніпра відбудеться дитяча вистава "Дюймовочка". Це всесвітньо відома казка про маленьку дівчинку, яка прагнула пізнати такий великий та безмежний світ. А в ньому стільки всього! Велика Жаба та синок Жабчик, поважний Крот та його сусідка Польова Миша, Жуки та Ластівка. Як у всьому розібратися, коли ти сама маленька і перелякана? Відповідь одна — полюбити цей світ таким, яким він є.

Сімейні посиденьки "Магія весняних свят та обрядів"

﻿Коли: 30 березня, початок о 15:00

Де: Етнопростір "Дерево Життя" (зустріч біля "Укрпошти")

Адреса: вул. Костянтинівська, 10

Вартість: 600 гривень

Сімейні посиденьки "Магія весняних свят та обрядів"

Що робити, щоб задобрити сили природи, як забезпечити багатий урожай, покликати весну та залучити собі щастя — ці та інші секрети приховували весняні свята та обряди наших прадідів.

В одному з найстаріших будинків Подолу на вас чекає живе спілкування з частуваннями, старовинними піснями та відтворенням стародавніх обрядів. Згадайте забуті українські традиції та зарядіться позитивом на цілий рік.

Вистава "Чарівник Смарагдового міста"

﻿Коли: 30 березня, початок о 12:00

Де Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 5

Вартість: від 60 гривень

Вистава "Чарівник Смарагдового міста"

"Чарівник Смарагдового міста" — одна з найдивовижніших, яскравих та загадкових казок світової дитячої літератури. Історія маленької дівчинки Еллі, яка переносить складні випробування удвох зі своїм вірним песиком Тотошкою, не залишить нікого байдужим. Адже в цих випробуваннях вона не тільки знайде нових друзів — Опудало, Лісоруба та Лева, а й допоможе здійснити їхні найзаповітніші бажання.

Потрапивши до злої чарівниці Бастінди, Еллі зустрінеться з великим і жахливим чарівником Гудвіном, і кожен герой казки, прямуючи до своєї мрії, знайде насамперед себе самого.

Шоу-програма для дітей "Неонова бульбашкова магія"

﻿Коли: 30 березня, початок о 13:00 та 15:00

Де: Мала опера, Мала сцена Театру BEAT

Адреса: вул. Дегтярівська, 5 (1 поверх)

Вартість: 350 гривень

"Неонова бульбашкова магія"

Шоу неонових мильних бульбашок в ультрафіолеті – це фантастична музична феєрія яскравих мильних гігантів та незабутні враження!

У цій дивовижній і неймовірно красивій шоу-програмі ви побачите:

Танцювальні та ручні блискучі бульбашки

Безліч трюків з неоновими бульбашками

Димові бульбашки

1000 та одна мильна комета

Феєрверки з мильних бульбашок

Вогняні трюки з мильними бульбашками

Занурення у космічний скафандр!

І вся ця неонова феєрія проходить у максимальній темряві.

Куди піти з дітьми у Києві в неділю, 31 березня

Програма вихідного дня у Київському планетарії. "Пригоди Батискафчика і Морського Коника"

Коли: 31 березня, початок о 10.45

Де: Київський планетарій

Адреса: вул. Велика Васильківська, 57/3

Вартість: від 250 гривень

"Пригоди Батискафчика і Морського Ковзаня"

"Пригоди Батискафчика та Морського Коника" — це веселе, пізнавально-розважальне повнокупольне шоу для дітей, яке порушує гостру проблему захисту навколишнього середовища, а саме захисту морів та океанів. Двоє друзів, Батискафчик і Морський Коник, піклуються про чистоту своєї океанської лагуни. На них чекає чимало пригод, одна з яких — порятунок маленької черепашки, яка застрягла у пластиковій сітці. А вночі друзі вивчають сузір’я.

Придбавши квитки на цей фільм ви зможете не тільки з користю провести час, але й отримаєте в подарунок анімаційно-ігрову програму з флешмобами та вікторинами, а також візьміть участь у захоплюючій космічній дискотеці від Київського Планетарію.

Магічне шоу "Величайший чарівник"

Коли: 31 березня, початок о 12:00

Де: Художньо-концертний центр ім. Івана Козловського

Адреса: вул. Хрещатик, 50-б

Вартість: 350 гривень

Магічне шоу "Величайший чарівник"

Магічне шоу Магічне шоу "Величайший чарівник" занурить вас у неймовірний світ ілюзій і вразить вашу уяву. Також на вас чекає багато гумору, що сприяє створенню спільних спогадів для всієї родини.

Інтерактивність шоу надасть відчуття особливостей для кожної дитини. Не втрачайте цей шанс поринути у світ фокусів та чарівництва!

Вистава "Як левеня та черепаха пісню співали"

﻿Коли: 31 березня, початок о 12:00

Де: Театр на Михайлівській

Адреса: вул. Михайлівська, 24-ж

Вартість: 250 гривень

Вистава "Як левеня та черепаха пісню співали"

"Неймовірні пригоди в Африці", втілені на сцені постановниками та акторами Театру "Сонечко", будуть особливо цікаві юним глядачам від 4 до 10 років. Але історія справжньої дружби і того, як у ній усім допомагає добра пісня, торкнеться серця і неодмінно сподобається всім членам сім’ї: дітям, батькам та старшому поколінню.

Інтерактивна шоу-програма для дітей "Wonka Show"

﻿Коли: 31 березня, початок о 15:00

Де: Київський культурний кластер "Краків"

Адреса: Русанівська набережна, 12

Вартість: 350 гривень

Шоу-програма для дітей "Вонка шоу"

"Вонка шоу" — це унікальна шоу-програма, яка поєднує в собі цікаві винаходи, фокуси, алхімію та шоколадні сюрпризи для дітей. За сюжетом шоу Віллі Вонка вирішує створити Фантастичний Шоколад Щастя, від якого люди на Землі ставатимуть радісними та щасливими. Але щоб його зробити доведеться зібрати дуже рідкісні і незвичайні інгредієнти.

Ну, а поки що Умпалумпи у відпустці, помічниками Віллі Вонкі стануть діти, які за свою роботу, у фіналі шоу, отримають у подарунок по плитці цього Фантастичного Шоколаду Щастя.

"Рапунцель. Казка про зниклу принцесу"

﻿Коли: 31 березня, початок о 12:00

Де: Центральний Дім офіцерів

Адреса: вул. М.Грушевського, 30/1

Вартість: від 200 гривень

"Рапунцель. Казка про зниклу принцесу"

"Рапунцель. Казка про зниклу принцесу" — це справжня середньовічна історія — старовинна і таємнича і водночас добра, сучасна, кумедна та повчальна.

Це феєричне шоу світового рівня з мелодійними піснями, запальними танцями та непередбачуваними поворотами сюжету. Справжньою родзинкою вистави стануть бої на справжніх лицарських мечах, акробатичні трюки, рукопашні бійки та екшен-сцени.

Музичний дитячий спектакль "Лампа Аладдіна"

﻿Коли: 31 березня, початок о 12:00

Де: Київський національний академічний театр оперети

Адреса: вул. Велика Васильківська, 53/3

Вартість: 250 гривень

Музичний дитячий спектакль "Лампа Аладдіна"

За звільнення з лампи Джин подарував Аладдіну три бажання, але шлях на щастя не завжди такий простий, як порахувати до трьох. Спектакль наповнений музичними та танцювальними номерами та буде цікавий дітям будь-якого віку та їхнім батькам.

На вас чекають сучасні декорації, яскраві костюми та таємнича історія, повна карколомних пригод.

Інтерактивна шоу-програма для дітей "Фокуси, Магія, Кролик"

﻿Коли: 31 березня, початок о 13:00

Де: Продюсерський центр Ізмайлової Марії

Адреса: проспект М. Бажана, 14

Вартість: 350 гривень

Програма для дітей, яка занурить вас у світ магії та чарівництва, а також подарує незабутні емоції, та можливість нагадати собі та дитині, що наш світ сповнений чарівних загадок та всіляких чудес.

Окрім можливості побачити на власні очі різноманітні фокуси, місцевий чарівник дозволить дітям та дорослим також стати частиною світу магії, залучаючи глядачів до інтерактивів.

Лялькова вистава "Солом’яний бичок"

﻿Коли: 31 березня, початок об 11:00 та 13:00

Де: Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра

Адреса: вул. Миропільська, 1 (ст. м. "Чернігівська")

Вартість: 100 гривень

Історія про Діда та Бабу, які захотіли обзавестися бичком. Ось тільки де його взяти без копійки в кишені? До кого тільки не звертався Дідусь: і до коваля, і до гончаря, і навіть до кравця, але щоразу Бичок був не таким, тільки шкоди завдавав, поїдаючи все в хаті. Тому, вирішили Дідусь з Бабою зробити собі бичка із соломи та просмолити його.

Вийшов він непростою, а наділеною дивовижною якістю — перетворювати хижих ворогів на друзів. А як це йому вдається — ви побачите у прем’єрній виставі "Солом’яний Бичок"!

Раніше "Телеграф" розповідав про найнезвичайніші музеї в Києві, які обов’язково варто відвідати. Тут пропонують своїм гостям справді неординарні колекції, які допоможуть вам не просто отримати масу яскравих ямоцій, а й дізнатися багато нового.