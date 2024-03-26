Куда сходить с детьми в Киеве: 5 интересных идей

Проведите незабываемое время вместе со своими детьми

В Киеве есть много интересных мест, где можно провести свободное время со своими детьми не только весело, но и познавательно. Ведь чем интереснее досуг, тем меньше времени дети сидят дома и тратят время на гаджеты.

Редакция "Телеграфа" решила собрать для вас самые необычные и интересные места в столице, которые помогут вам и вашем детям получить получить массу положительных эмоций.

Океанариум "Морская сказка"

Адрес: ул. Малышко, 3. ТЦ "Детский мир" (ст.м. Дарница)

Стоимость: дети до 14 лет — 250 гривен, взрослые и подростки от 15 лет — 300 гривен. Дети до 2-х лет — бесплатно.

Океанариум "Морская сказка"

Океанариум "Морская сказка" — дом для более 3000 водных жителей: рыб, рептилий, амфибий, беспозвоночных животных, относящихся почти к 200 видам животных. На площади около 800 м² расположено 50 аквариумов, открытые бассейны и подводный тоннель общим объемом 200 000 литров воды.

Для посетителей предусмотрено несколько залов, посвященных морским жителям. Первая экспозиция размещена в перевернутом затонувшем корабле, где можно познакомиться с миром кораллов.

Одной из самых увлекательных локаций можно назвать подводный тоннель. Здесь вы сможете понаблюдать за черепахами, скатами и черноперыми акулами. По желанию можно посетить шоу русалок.

Музей науки и техники "Экспериментариум"

Адрес: проспект Степана Бандери 6, д

Стоимость: дети до 16 лет — 270/320 гривен (будни/выходные), взрослые — 290/350 гривен. Дети до 3-х лет — бесплатно.

Музей науки и техники "Экспериментариум"

Музей науки и техники "Экспериментариум" стал первым в Украине заведением, которое отличается своей исключительной интерактивной концепцией. Этот незаурядный музей не только хранит ценное историческое наследие науки и техники, но и создает уникальные возможности для посетителей на личном опыте осваивать и понимать принципы современных научных достижений.

Цель "Экспериментариума" заключается в том, чтобы раскрыть огромный потенциал науки и техники через интерактивные методы обучения. Выставка музея является настоящим лабораторным полем, где посетители могут не только осматривать экспонаты, но и взаимодействовать с ними, выполняя различные эксперименты и опыты. Постоянные научные шоу и программы, проводимые в музее, помогают открывать и изучать мир вокруг нас увлекательным способом.

Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 200 гривен в зависимости от мероприятия и времени посещения

Киевский планетарий

Киевский планетарий — это особое сочетание специально спроектированного здания и синтезированной системы, состоящей из оптико-механического прибора "Планетарий" и цифровой проекционной системы, которая позволяет демонстрировать на экране в виде полусферы (купола) изображения звезд, планет, спутников, комет Солнечной системы и любой информации о Земле и Вселенной с визуальным восприятием знаний в различных областях науки.

Miniland.UA

Адрес: пр-т. Степана Бандеры, 34-В, РЦ "Блокбастер"

Стоимость: детский (до 14 лет) — 200 гривен, взрослый — 250 гривен, льготный (только в кассе) — 120 гривен

Это крупнейший железнодорожный макет в Украине, где авторы воспроизвели аутентичный колорит нашей страны. Только представьте в одном помещении поместилось полкилометра рельсов, по которым двигаются 35 точных копий локомотивов и 156 вагонов.

Ландшафт макета воспроизводит многообразие украинской природы: живописные холмы, хвойные и лиственные леса, водоемы. Многочисленные архитектурные и инженерные объекты: замки, вокзалы, депо и жилые дома — очаровывают аутентичностью и иллюстрируют типичные картины украинского быта.

Буквально в каждом уголке макета кипит жизнь. По рельсам мчатся поезда, по автодорогам — машины, работают мельницы, день сменяет ночь, а в реках течет настоящая вода.

Каждый посетитель может пройти увлекательный квест в поисках 11 скрытых героев на макете и получить сладкий подарок

В музее миниатюрной железной дороги в Киеве будет интересно в любом возрасте, так что при случае обязательно сводите ребенка полюбоваться этим шедевром.

Парк "Киевская Русь"

Адрес: Обуховский район, Киевская область, с. Копачев

Стоимость: детский — 80 гривен, взрослый — 150 гривен

Парк "Киевская Русь"

Историко-культурный центр "Древний Киев" в парке "Киевская Русь" – увлекательное место для детей и взрослых. На десятке гектаров земли отобразили эпоху Стародавней Руси V-XIII столетий в величественных постройках – трибуны и троны князей, крепости, музеи исторического костюма, судостроительства, древнеславянского зодчества и прочее.

Сюда можно приехать полюбоваться древней архитектурой, устроить пикник на природе или посидеть в корчме и полакомиться настоящей украинской кухней. Не менее увлекательно посетить княжескую конюшню, покататься верхом, пострелять из лука и окунуться в атмосферу минувших лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что киевский бар назвал блюдо в честь российского "Крокус Сити Холла". В меню заведения есть и другие блюда с интересными названиями.