Скандал в Киеве вокруг строительства церкви: на место приехали титушки (видео)

Киевляне вышли с протестом

В Киеве на Оболони началось скандальное строительство храма. Местные жители возмущены тем, что зеленая зона, расположенная вплотную к детскому саду и напротив школы, была передана Киеврадой в 2021 году для строительства религиозного сооружения без учета их мнения.

Ситуация обострилась, когда при установке забора на этом участке были замечены "титушки", которых, вероятно, привлек заказчик строительства. Об этом сообщает местный паблик "Жизнь Оболонь".

Очевидцы отмечают, что на территорию строительства также были привезены "бабушки Черновецкого" или как еще называют в народе "Машеньки". Также присутствует полиция.

Местные вышли с протестом против появления храма на улице Северной.

Еще видео возмущенных киевлян.

Что известно о скандальном строительстве церкви

Осенью 2021 депутаты Киеврады без предварительного обсуждения с общественностью и без проведения общественных слушаний поддержали отвод земельного участка площадью 0,20 га для строительства храма. За год аренды религиозная община будет платить всего 293 гривны.

Место на карте

Заказчиком выступает Религиозная община Пресвятой Троицы в Оболонском районе Киева Украинской Греко-Католической Церкви. Генподрядчик – ООО "КТБП №3 Плюс". Согласно планам, храм будет построен до конца 2027 года.

Проект здания

Недавно на участке между детским садиком №664 и школой №170 были вырублены деревья, которые сажали сами жители Оболони. Сегодня, 1 апреля, на этой территории начались подготовительные работы по строительству церкви Пресвятой Троицы.

Паспорт объекта

На участке собрались неизвестные люди, "охраняющие" строительство. Жители района называют их "титушками".

Начало строительных работ

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на Оболони пытаются незаконно положить кабель и пробить дамбу, защищающую от весенних наводнений. Работы производятся без соответствующих разрешений.