В Киеве на Дарницком мосту появились свежие ямы: в сети показали видео

"Беда" на дороге после недавнего ремонта

В Киеве на скандальном Дарницком мосту образовались новые выбоины. В сети публикуют видео с моста.

В сторону левого берега посреди дороги появились свежие ямы на уже "латаном" участке. Это показали подписчики местного телеграм-канала "Киев Оперативный".

Напомним, ремонтировали покрытие на Дарницком мосту в середине февраля 2024 года. Ремонт начался после многочисленных жалоб киевлян.

Что известно о мосте

Дарницкий железнодорожный мост был построен в 1950 году. Элементы массивного сооружения, соединяющие его опоры, были изготовлены на Днепропетровском заводе металлоконструкций имени И. Бабушкина. Затем смонтированы Мостоотрядом №2 под руководством инженера Исаака Баренбойма.

Железнодорожный мост на два пути имеет асимметричную конструкцию. Со стороны левого берега расположены три судоходных пролета по 106 метров каждый.

В течение 2004-2012 годов, на 40 метров южнее Дарницкого железнодорожного моста, построен комбинированный мост, который используется как для поездов, так и для автомобильного транспорта. В 2023 году было открыто движение на левобережной развязке в Киеве.

Ранее "Телеграф" писал, что на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.