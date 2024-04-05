В Киеве надолго перекроют важную магистраль: уже известна дата

Движение транспорта будет происходить по две полосы движения с противоположной стороны

С наступлением благоприятных погодных условий дорожники восстанавливают капитальный ремонт Кольцевой дороги. Начавшиеся в прошлом году работы продолжатся на участке от Жулянского путепровода до поворота в город Вишневое.

С 6 апреля будет ограничено движение транспорта на участке от разворота у Кольцевой дороги, 14-В в направлении Жулянского путепровода. Об этом сообщает УК "Киевавтодор".

Транспорт будет двигаться по две полосы движения с противоположной стороны. Также будет закрыт левый поворот с Кольцевой дороги на улицу Николая Трублаини и в противоположном направлении – на Одесскую площадь.

Весь комплекс работ дорожники планируют завершить к концу октября. За это время нужно устроить асфальтобетонное покрытие, новое LED-освещение, новые велодорожки и тротуары из фигурных элементов мощения, осуществить благоустройство близлежащей территории.

Кольцевая дорога на карте

"Отмечаем, что капитальный ремонт осуществляют с учетом принципов безбарьерности для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью и маломобильных групп населения. В частности, на пешеходных переходах снизят бордюры и обустроят тактильную плитку", — отмечается в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, когда на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.