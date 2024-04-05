У Києві надовго перекриють важливу магістраль: вже відомо дату

Рух транспорту відбуватиметься по дві смуги руху з протилежної сторони

З настанням сприятливих погодних умов дорожники відновлюють капітальний ремонт Кільцевої дороги. Роботи, які розпочалися минулого року, продовжаться на ділянці від Жулянського шляхопроводу до повороту у місто Вишневе.

З 6 квітня буде обмежено рух транспорту на ділянці від розвороту біля Кільцевої дороги, 14-В у напрямку Жулянського шляхопроводу. Про це повідомляє КК "Київавтодор".

Транспорт рухатиметься по дві смуги руху з протилежної сторони. Також буде закритий лівий поворот з Кільцевої дороги на вулицю Миколи Трублаїні та в протилежному напрямку — на Одеську площу.

Увесь комплекс робіт дорожники планують завершити до кінця жовтня. За цей час потрібно влаштувати асфальтобетонне покриття, нове LED-освітлення, нові велодоріжки й тротуари з фігурних елементів мощення, здійснити благоустрій прилеглої території.

Кільцева дорога на карті

"Наголошуємо, що капітальний ремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення. Зокрема, на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку", — зазначається у повідомлені.

Раніше "Телеграф" писав, коли на Північному мосту в Києві частково обмежать рух транспорту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.