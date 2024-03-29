Водителям на заметку: на Северном мосту в Киеве частично ограничат движение транспорта

Это начнет действовать уже с 30 марта

В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Причиной этого является проведение ремонтных работ.

Сколько будет длиться ограничение движения и где оно будет происходить

Как сообщает КГГА, это продлится с 30 марта по 15 июня. Так, ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта.

Отмечается, что изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, проводимого коммунальным предприятием по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева "Киевавтодоргород". Напоследок, "Киевавтодор" извинился за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрута.

Перекрытие Северного моста

Добавим, Северный мост связывает жилые массивы Радужный, Троещина и Воскресенка с правобережной частью Киева, проходя через реки Днепр и Десенко и Труханов остров. Мостовой переход состоит из вантового моста через Днепр длиной 816 метров и моста через Десенко длиной 732 метра.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине капитально отремонтировали мост международного значения. Этот мост мог упасть в любой момент.