В метро не сесть: из-за тревоги в час пик в столичной подземке чуть не произошел коллапс (фото, видео)

Что привело к толпе

В пятницу, 5 апреля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Во время тревоги, как обычно, метро в Киеве не курсировало по наземным участкам. Из-за того, что это произошло в час пик, на некоторых станциях столичной подземки образовалась огромная толпа.

Поезда проходили не останавливаясь мимо пассажиров. Об этом сообщает "Телеграф".

После объявления тревоги метро курсировало по этому маршруту:

Красной линией от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

Зеленой линией от станции "Сырец" до станции "Зверинецкая" и от станции "Осокорки" до станции "Красный хутор".

Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Славутич" и "Выдубичи" работают в режиме укрытия.

Позже из-за переполнения людей на платформе станции метро "Зверинецкая" высадка пассажиров производилась на станции "Печерская". А "Зверинецкая" перешла в режим работы укрытия.

Поезда синей линии метро курсировали в обычном режиме.

После отбоя воздушной тревоги движение поездов метро возобновлено в обычном режиме.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве не работают QR-коды на табличках с картой укрытий.