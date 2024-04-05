Куда пойти в Киеве на выходных: подборка самых интересных мероприятий

Вас ждет насыщенный и яркий уик-енд

В условиях войны мы постоянно находимся в состоянии стресса и тревоги. Чтобы немного расслабиться и отвлечься от негативных мнений, предлагаем вам посетить мероприятия, которые пройдут в эти выходные.

Вас ждут стендапы, концерты, театральные представления, творческие вечера и многое другое. Позвольте зарядиться энергией после рабочей недели и незабываемо провести время.

Редакция "Телеграфа" подготовила для вас подборку ярких ивентов будущего уик-энда, среди которых вы наверняка сможете найти что-нибудь интересное и необычное.

Kyiv Whisky 2024

Когда: 6-7 апреля, начало в 10:00

Где: КВЦ Парковый

Адрес: Парковая дорога, 16-а

Стоимость: от 390 гривен

Kyiv Whisky 2024

Это профессиональные представители отрасли HoReCa: производители, дистрибьюторы, бармены, рестораторы и другие эксперты. А еще это конечные потребители: ценители культуры виски, коллекционеры, гурманы и энтузиасты.

Вас ждет несколько крутых зон и невероятный вкус:

Whisky Zone. Одна из самых больших экспозиций – площадь 2000 квадратных метров, где вы сможете открыть для себя более 100 брендов виски и другого крепкого алкоголя от мировых производителей.

Professional Tasting Rooms. Эксклюзивные дегустации для экспертов и желающих углубить свой вкусовой опыт. Продолжительность – 50 минут.

Speed Tasting Rooms. Экспресс-дегустации, которые позволят быстро ознакомиться с широким спектром вкусов виски. Продолжительность – 30 минут.

Premium Tasting Room. Эксклюзивные дегустации редких и премиальных образцов виски. Ограниченное количество мест.

Коктейльные зоны. Эксклюзивные коктейли на основе виски от самых лучших баров Украины.

Музыка и вино. Творческий вечер

Когда: 6 апреля, начало в 19:00

Где: MODI Art and Wine Gallery

Адрес: Малая Житомирская, 17

Стоимость: 400 гривен

Музыка и вино. Творческий вечер

Сочетание музыкальных гармоний, легкого алкогольного опьянения в среде меломанов – отличный субботний вечер.

Расписание вечера:

19:00 — Знакомство

19:15 — Первое отделение

20:15 — Антракт

20:30 — Второе отделение

Стоимость участия – 400 грн по подписке (из них 250 грн депозит – то есть, сумма, на которую можно выпить вина, попробовать другие напитки, закусить и посмаковать согласно цен в заведении).

Спектакль для взрослых "Секспресс" (18+)

Когда: 6 апреля, начало в 19:30

Где: Киевский планетарий

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3

Стоимость: от 800 гривен

Спектакль для взрослых "Секспресс"

Иногда бывает так одиноко, что от отчаяния женщина готова выйти замуж за первого встречного.

И вдруг оказывается, что этот "первый встречный" не такой уж и плохой вариант. Да, есть свои нюансы и тараканы у каждого, но между ними возникла любовь с первого взгляда. Тем не менее, он совсем не спешит жениться и героиня решает ускорить это прекрасное событие.

Возраст: 18+.

Группа GINGER

Когда: 6 апреля, начало в 19:00

Где: GARNISON

Адрес: ул. Крещатик, 15/4 (Пассаж)

Стоимость: 150 гривен

Группа GINGER

GINGER BAND с кавер-программой в стилях Dance, Pop, Pop-rock, Rock, Lounge.

Ginger band – это всегда качественная и актуальная музыка. Группа дарит не просто музыку, но и эмоции, которые погружаются вместе с публикой. Вы обязательно услышите песни, которые вам нравятся.

В этот вечер прозвучат: Bruno Mars, Dua Lipa, The Weeknd, Depeche Mode, AC/DC, Joan Jett, Океан Эльзы, The Hardkiss, Артем Пивоваров, Tina Turner, Maroon 5 и многие другие.

Подпольный Стендап в "Туристе"

Когда: 6 апреля, начало в 18:30

Где: Зал "Театральный" гостиницы "Турист"

Адрес: ул. Раисы Окипной, 2

Стоимость: от 350 гривен

Подпольный Стендап в "Туристе"

В этот раз на "Подпольном" будут выступать:

– Василий Байдак

- Настя Дерзкая

- Никита Трандафилов

– Антон Стенюк.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

Черный квадрат. Спектакль "Плюшевый мишка"

Когда: 6 апреля, начало в 18:30

Где: КУЛЬТ театр

Адрес: ул. Чикаленко, 14

Стоимость: от 200 гривен

Черный квадрат. Спектакль "Плюшевый мишка"

Спектакль посвящается памяти актера и героя Сергея Полевого…

Мы все были детьми. И все мы любили играть во взрослых. Когда фантики от конфет – это деньги, три ветки на дереве – современная модная машина, ракетки бадминтона заменяют гитары, а вода из лужи – это водка.

Но в этом спектакле предел игры и реальности исчезает, и затрудняюсь однозначно ответить: это дети играют в взрослых, или взрослые играют в детей?

Концерт "Вольфганг Амадей Моцарт"

Когда: 6 апреля, начало в 19:00

Где: Национальная филармония Украины

Адрес: Владимирский спуск, 2

Стоимость: от 100 гривен

Концерт "Вольфганг Амадей Моцарт"

Киевский оркестр. Главная дирижер — Наталья Пономарчук.

Для гостей будет звучать:

Симфония № 35 D–Dur, KV 385

Серенада № 6 /Serenata Notturna/ для оркестра D-Dur, KV 239

Маленькая ночная серенада, KV 525

Зальцбургская симфония №3 /Дивертисмент №3/ F–Dur, KV 138.

Черная комедия "Кицюня" (21+)

Когда: 6 апреля, начало в 18:00

Где: Сцена 6

Адрес: ул. Васильковская, 1

Стоимость: от 350 гривен

Патрик — жестокий и безжалостный убийца, держащий в страхе всю Ирландию. Он не знает ни пощады, ни сентиментов. Как ураган он мчится по стране, сметая все и всех на своем пути. И есть только одно существо во всем мире, к которому Патрик испытывает настоящие чувства. Но с ней происходит беда, и под прицел мстителя-мясника попадает целый остров.

Возраст: 21+.

Стендап в Дороте Паб

Когда: 6 апреля, начало в 18:00

Где: Dorothy pub

Адрес: ул. Саксаганского, 16/43

Стоимость: 300 гривен

Стендап в Дороте Паб

В этот день на сцене:

АЛЕКСЕЙ ПРИЕМЧЕНКО

ОЛЕСЬ ПИНЧУК

ДЕНИС ГОРОБЕЦ

ЯРОСЛАВ ПИРОГ.

Важно: 20% прибыли на нужды ВСУ. Отчитываемся обо всех переводах и закупках!

Продолжительность программы – 60-90 минут. Шоу-программа представлена на украинском языке. Рекомендуется лицам старше 18 лет.

Виктор Винник и группа "МЕРИ"

Когда: 6 апреля, начало в 19:00

Где: Docker Pub/Докер-Паб

Адрес: ул. Богатырская, 25

Стоимость: от 250 гривен

Виктор Винник и группа "МЕРИ"

Вы услышите известные любимые песни и песни из нового альбома "Жить, чтобы помнить". Новый альбом – неоднородный, разный по звучанию и стилистике.

Виктор Винник и МЭРИ еще раз доказали, что в творчестве должно быть место для экспериментов, поэтому они не боятся выходить за рамки своего привычного восприятия публикой.

Мюзикл "Скрипач на крыше"

Когда: 6 апреля, начало в 17:00

Где: Киевский национальный академический театр оперетты

Адрес: ул. Б. Васильковская, 53/3

Стоимость: 120 гривен

Мюзикл "Скрипач на крыше"

Почему скрипач на крыше? На этот вопрос часто приходилось отвечать художнику Марку Шагалу, лейтмотивом творчества которого стал образ скрипача, слишком яркого и необычного, чтобы существовать в реальности. Тем не менее, художник неизменно повторял, что Скрипач на крыше – это реальность! Скрипач, мол, забрался на крышу, чтобы его не беспокоили…

Трагикомедия о варениках и 90-х "Семейный альбом/Album di Famiglia"

Когда: 6 апреля, начало в 18:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (ст. м. "Левобережная")

Стоимость: от 150 гривен

"Семейный альбом/Album di Famiglia"

Что такое семья? Чтобы найти ответ на этот вопрос, приглашаем заглянуть в щели старого дома. Мы будем подсматривать за жизнью семьи, проживающей в Украине в 90-е годы. Семьи, в которой совмещают свое бытие три поколения.

То, что раньше имело огромное значение, очень быстро перестает цениться потомками. Мы переместимся во времена распада СССР, окажемся на взломе времен. Когда Америка начала появляться на полках наших магазинов.

Imagine Dragons Tribute

Когда: 6 апреля, начало в 18:00

Где: Barbeer

Адрес: ул. Максимовича, 4

Стоимость: от 200 гривен

Imagine Dragons Tribute

В субботу, 6 апреля, Barbeer Music Pub приглашает на трибьют-концерт культовой американской попрок-группы Imagine Dragons.

"Believer", "Natural", "Bad Liar", "Thunder" и многие другие песни звезд в живом исполнении от группы Jack London.

Сразу после концерта в этом же зале продолжаем танцевать под лучшие хиты до 23:00!

Украинское электроакустичное измерение

Когда: 6 апреля, начало в 17:00

Где: Национальная филармония Украины

Адрес: Владимирский спуск, 2

Стоимость: от 300 гривен

Украинское электроакустичное измерение

Электроакустика. Украинские композиторы: Антон Стук, Алла Загайкевич, Анастасия Белицкая, Евгений Дубовик.

Участие принимает Елизавета Соловьева, бандура.

Концерт будет проходить с использованием 8-канальной аудиосистемы.

Концерт "Киевское ретро"

Когда: 6 апреля, начало в 15:00

Где: Музей М. Старицкого

Адрес: ул. Саксаганского, 93

Стоимость: 200 гривен

Концерт "Киевское ретро"

В программе прозвучат музыка и песни к кинофильму "За двумя зайцами" композитора Вадима Гомоляки, в том числе монологи и диалоги Голохвастова и Прони, произведения Н. Лысенко, В. Булавко, А. Кос-Анатольского, В. Губы, А. Марценюка, М. Дремлюги, В. Власова, Ю. Федорова в сольном исполнении кнопочного аккордеониста Юрия Федорова и народные песни в исполнении Инны Карзановой в сопровождении Юрия Федорова.

Подпольный стендап

Когда: 6 апреля, начало в 16:00

Где: Underground Standup Club

Адрес: ул. Золотоворотская, 15

Стоимость: от 300 гривен

Подпольный стендап

В этот вечер будут выступать:

– Артур Петров

- Анна Кочегура

- Егор Шатайло

– Никита Трандафилов.

Важно: 20% собранных средств будут направлены на нужды ВСУ.

Мастер-класс "Пасхальная писанка"

Когда: 7 апреля, начало в 19:30

Адрес: ул. Константиновская 10/офис 19

Стоимость: 600 гривен

Присоединитесь к мастер-классу по росписи писанок. В уютной атмосфере этно пространства вас ждет живое общение с угощением, рассказами о верованиях, традициях украинского народа и созданием своей неповторимой писанки.

Это будет веселое праздничное происшествие с изготовлением магического оберега. Помните, что изделия, изготовленные собственными руками, обладают особой защитной энергетикой!

BANGER IMPROV и Друзья – комедийное шоу

Когда: 7 апреля, начало в 17:00

Где: Подвал Культуры

Адрес: ул. Гончара, 30-А

Стоимость: 300 гривен

BANGER IMPROV и Друзья – комедийное шоу

Подготовьтесь к увлекательному зрелищу, где все действо на сцене отличается неповторимостью и оригинальностью, обещая зрителям море смеха и положительных эмоций. Эти актеры-импровизаторы знают, как удивить, развлечь и заставить зрителей смеяться до слез, подарив незабываемые впечатления. Всё просто! Зрители рассказывают истории, дают обстоятельства, места, события, факты, что ни придет в голову — актеры это играют.

Также в рамках вечера состоится благотворительный аукцион, где будут разыграны интересные "артефакты". 100% собранных средств будут направлены на помощь ВСУ ради Победы!

Трагикомедия "Кайдашева семья"

Когда: 7 апреля, начало в 17:00

Где: Киевский театр "Серебряный остров". Творческая мастерская Людмилы Лымарь

Адрес: ул. Платона Майбороды, 8 (актовый зал ИПАГ)

Стоимость: от 100 гривен

Трагикомедия "Кайдашева семья"

Все знают, что Кайдаши не поделили грушу, но почему они никак не могут прекратить ссоры? Почему рушится гармония в быту, семье, жизни, а в результате и в государстве в целом. Наверное, есть еще что-то, что не дает покоя Кайдашам. Что именно? Что мы не заметили, когда читали повесть и изучали ее в школе? Об этом обещают рассказать актеры "Серебряного острова".

Тренинг "Жизнь как театр"

Когда: 7 апреля, начало в 16:30

Где: MODI Art and Wine Gallery

Адрес: Малая Житомирская, 17

Стоимость: 400 гривен

Тренинг «Жизнь как театр»

О чем тренинг? О театре? Об актерской игре? — Да нет. Тренинг о жизни, которую мы просто рассматриваем во время данного тренинга как театр. Учимся играть – то есть жить. Красиво. Различные социальные роли. Различные модели поведения. Различный тип игры. Какая игра оптимальна при тех или иных жизненных обстоятельствах? – вот на этот вопрос мы и будем искать ответ.

То есть тренинг можно назвать так: "Театр повседневности или искусство играть жизнь". И да, этот тренинг может быть интересным и полезным для широкой аудитории, ведь это синтез психологии, философии и режиссуры.

Спектакль "Звонок из прошлого"

Когда: 7 апреля, начало в 15:00

Где: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра

Адрес: пр. Броварской, 25 (м. ст. "Левобережная")

Стоимость: 400 гривен

Спектакль "Звонок из прошлого"

Они давно развелись. Рита спокойна, уравновешена и по-своему счастлива без него. Она имеет успешного мужчину, отлаженный бизнес, двое детей. Его жизнь проходит в повседневных заботах. Внезапный телефонный звонок нарушает привычное течение жизни, возвращает его в прошлое и заставляет расставить все точки над "i". Возможно ли вернуть то, что казалось утраченным навсегда?

Любовь в SMART-квартире

Когда: 7 апреля, начало в 15:00

Где: Арт-студия "Темный Софит"

Адрес: ул. Владимирская, 71 (вход со двора)

Стоимость: 400 гривен

Любовь в SMART-квартире

Молодая семья, взяв десять кредитов, покупает SMART квартиру на окраине пригорода. Обустраивая свое маленькое уютное "гнездышко", они сталкиваются с неожиданными трудностями. Отсутствие воды, канализации и тепла, а также необъяснимые мистические явления. Странные жильцы дома, которые появляются прямо во время акта любви, со своими проблемами и непростой историей.

Немного мистики, капелька чернухи и вульгарщины, чуть-чуть эротики и "ненормативщины" и очень, очень много юмора!

Андрей Бережко. Сольный стендап "Отбой тревоги"

Когда: 7 апреля, начало в 19:30

Где: Komediant Stand Up Kyiv

Адрес: ул. ул. Саксаганского, 1-г

Стоимость: от 350 гривен

Стендап "Отбой тревоги" — способ поставить на паузу волнение, выдохнуть, расслабиться и провести время в мощной атмосфере юмора.

Андрей Бережко — победитель "Рассмеши комика", автор ютуб-канала "МИНУС ПЕРВЫЙ", участник стендап-шоу "Гуднайт Клаб". Мастер самоиронии и острых шуток.

Тебя ждет час двадцать качественной комедии, бар и уютная локация в центре столицы. Скорее покупай билеты и до встречи в концертном зале!

Обращаем ваше внимание, что концерт будет сниматься для ютуб.

Концерт 18 плюс (ненормативная лексика).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где находится киевский Афон и как выглядят мистические Китаевские пещеры. Все здесь овеяно тайнами: многоуровневые подземные галереи, монашеские пещеры, чудотворные иконы, купальные и живописные пруды. Посетители этой местности с уверенностью заявляют о том, что здесь царит тяжелая и мистическая энергетика.