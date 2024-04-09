Доллар подскочил: сколько стоит валюта в Киеве

Стабильная цена держится только на польский злотый

На валютном рынке существенных изменений не наблюдается. Цена на доллар снова начала колебаться. За сутки американская валюта поднялась на 10 копеек, которые потеряла вчера.

Евро тоже скачет. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

9 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 38,98 грн

Евро (EUR): 42,20 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 28,67 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,01 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,28 грн

Евро (EUR): 42,77 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 28,94 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,44 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках более или менее стабилен.

Покупка: 39,23 грн

Продажа: 39,33 грн

Ранее "Телеграф" писал, какой будет стоимость доллара в апреле. Финансовые эксперты выражают разные оценки того, каким будет курс в ближайшую неделю.