Долар підскочив: скільки коштує валюта в Києві

Стабільна ціна тримається тільки на польський злотий

На валютному ринку суттєвих змін не спостерігається. Ціна на долар знову почала коливатися. За добу американська валюта піднялася на 10 копійок, які втратила вчора.

Євро також скакає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 9 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 38,98 грн

Євро (EUR): 42,20 грн

Злотий (PLN): 9,86 грн

Канадський долар (CAD): 28,67 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,01 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,28 грн

Євро (EUR): 42,77 грн

Злотий (PLN): 9,87 грн

Канадський долар (CAD): 28,94 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,44 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках більш-менш стабільний.

Купівля: 39,23 грн

Продаж: 39,33 грн

Раніше "Телеграф" писав, якою буде вартість долара у квітні. Фінансові експерти висловлюють різні оцінки того, яким буде курс у найближчий тиждень.