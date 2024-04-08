Сколько будет стоить доллар завтра: прогноз курса на 9 апреля

Прогноз курса валют рассчитывается на основе многих факторов

Американский доллар постепенно дешевеет. Такая тенденция может сохраниться в течение этой недели.

По прогнозу ресурса "Prognozkursa", 9 апреля курс иностранных валют будет мало чем отличаться от сегодняшнего. Завтра на наличном рынке средний курс доллара будет следующим:

Покупка: 38,90 грн

Продажа: 39,40 грн

Реальный курс валюты (по заявкам физлиц на основе спроса и предложения):

Покупка: 38,95 грн

Продажа: 39,31 грн

Евро на наличном рынке будет стоить:

Покупка: 42,45 грн

Продажа: 43,05 грн

Реальный курс евро:

Покупка: 42,67 грн

Продажа: 42,83 грн

Как рассчитывается прогноз

Прогноз курса валют рассчитывается на основе многих факторов:

курс Национального банка Украины;

межбанковские курсы валют;

курс евро по отношению к доллару на международных рынках;

объем спроса и предложения по доллару и евро в Украине.

Также учитываются другие важные факторы, влияющие на курс украинской гривны к основным мировым валютам.

Отметим, прогноз курса – это только ожидание, курс может меняться в течение дня!

Ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе валют в Киеве. Из-за снижения спроса на валюту доллар постепенно падает в цене.