Сколько будет стоить доллар завтра: прогноз курса на 9 апреля
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Прогноз курса валют рассчитывается на основе многих факторов
Американский доллар постепенно дешевеет. Такая тенденция может сохраниться в течение этой недели.
По прогнозу ресурса "Prognozkursa", 9 апреля курс иностранных валют будет мало чем отличаться от сегодняшнего. Завтра на наличном рынке средний курс доллара будет следующим:
Покупка: 38,90 грн
Продажа: 39,40 грн
Реальный курс валюты (по заявкам физлиц на основе спроса и предложения):
Покупка: 38,95 грн
Продажа: 39,31 грн
Евро на наличном рынке будет стоить:
Покупка: 42,45 грн
Продажа: 43,05 грн
Реальный курс евро:
Покупка: 42,67 грн
Продажа: 42,83 грн
Как рассчитывается прогноз
Прогноз курса валют рассчитывается на основе многих факторов:
- курс Национального банка Украины;
- межбанковские курсы валют;
- курс евро по отношению к доллару на международных рынках;
- объем спроса и предложения по доллару и евро в Украине.
Также учитываются другие важные факторы, влияющие на курс украинской гривны к основным мировым валютам.
Отметим, прогноз курса – это только ожидание, курс может меняться в течение дня!
Ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе валют в Киеве. Из-за снижения спроса на валюту доллар постепенно падает в цене.