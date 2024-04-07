Гривну отпустят еще сильнее? Что ждать украинцам от курса доллара в апреле

Поступление макрофинансовой помощи скажется на действиях регулятора

Курс доллара в Украине будет относительно стабильным на следующей неделе. Вероятно, таким же он будет и весь месяц.

Об этом свидетельствует прогноз банкира Тараса Лесового, который он дал в комментарии "24 Каналу". По его мнению, курс доллара в апреле из-за валютных интервенций будет несколько изменчивым, но существенно не изменится. Также рынок будет мгновенно реагировать на изменения на межбанке.

"Важно также отметить, что поступление макрофинансовой помощи, кроме чисто практической функции покрытия расходов бюджета, еще и скажется на действиях регулятора: он, фактически, в своих тактиках избавится от финансовых ограничений и будет проводить более вариативную политику на межбанке, прокладывая путь к еще большей либерализации валютного рынка", — говорит он.

В связи с этим эксперт видит таким курс доллара на ближайший месяц:

Колебания будут в пределах – 39 – 40 гривен за доллар на межбанке и наличном рынке;

Разница между покупкой и продажей на наличном рынке – до 0,05 гривны за доллар на межбанке, до 0,5 – 0,6 гривны за доллар в коммерческих банках, 0,6 – 1 гривны за доллар в обменниках;

Диапазон курсов покупки на наличном рынке – 0,2 – 0,3 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривен за доллар в обменниках;

Диапазон курсов продажи на наличном рынке – 0,1 – 0,2 гривны за доллар в комбанках и 0,3 – 0,5 гривны за доллар в обменниках.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что чтобы отложить на авто, украинцу нужно работать в среднем 21 год. Это учитывая откладывание 20% дохода и получение средней зарплаты по стране.