Сколько стоит доллар в киевских обменниках: актуальный курс валют
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Цены на иностранные валюты за сутки почти не изменились
На этой неделе доллар постепенно падал. Сегодня он остановился в пределах 38,9-39 гривен.
Цена на евро стабилизировалась. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 10 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 38,99 грн
Евро (EUR): 42,35 грн
Злотый (PLN): 9,95 грн
Канадский доллар (CAD): 28,72 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,14 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,30 грн
Евро (EUR): 42,84 грн
Злотый (PLN): 9,94 грн
Канадский доллар (CAD): 28,96 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,47 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки почти не изменился.
Покупка: 39,25 грн
Продажа: 39,35 грн
Ранее "Телеграф" писал, что курс американской валюты начинает постепенно падать. Разница между курсом продаж и покупки доллара может раскачиваться в пределах 20-30 копеек.