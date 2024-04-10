Сколько стоит доллар в киевских обменниках: актуальный курс валют

Цены на иностранные валюты за сутки почти не изменились

На этой неделе доллар постепенно падал. Сегодня он остановился в пределах 38,9-39 гривен.

Цена на евро стабилизировалась. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 10 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 38,99 грн

Евро (EUR): 42,35 грн

Злотый (PLN): 9,95 грн

Канадский доллар (CAD): 28,72 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,14 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,30 грн

Евро (EUR): 42,84 грн

Злотый (PLN): 9,94 грн

Канадский доллар (CAD): 28,96 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,47 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки почти не изменился.

Покупка: 39,25 грн

Продажа: 39,35 грн

Ранее "Телеграф" писал, что курс американской валюты начинает постепенно падать. Разница между курсом продаж и покупки доллара может раскачиваться в пределах 20-30 копеек.