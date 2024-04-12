Доллар продолжает дорожать: курс валют в обменниках Киева
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Цена на евро заметно изменилась
На валютном рынке плавно растет курс доллара. За сутки цена на американскую валюту выросла на два десятка копеек.
Евро тоже подскочил. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 12 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,16 грн
Евро (EUR): 42,01 грн
Злотый (PLN): 9,86 грн
Канадский доллар (CAD): 28,61 грн
Швейцарский франк (CHF): 42,90 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,43 грн
Евро (EUR): 42,74 грн
Злотый (PLN): 9,92 грн
Канадский доллар (CAD): 28,76 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,28 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 39,38 грн
Продажа: 39,49 грн
Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара с 15 апреля. В течение недели возможны заметные изменения, правда, с одним нюансом. Изменения на валютном рынке будут носить скорее точечный характер.