Доллар продолжает дорожать: курс валют в обменниках Киева

Цена на евро заметно изменилась

На валютном рынке плавно растет курс доллара. За сутки цена на американскую валюту выросла на два десятка копеек.

Евро тоже подскочил. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 12 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,16 грн

Евро (EUR): 42,01 грн

Злотый (PLN): 9,86 грн

Канадский доллар (CAD): 28,61 грн

Швейцарский франк (CHF): 42,90 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,43 грн

Евро (EUR): 42,74 грн

Злотый (PLN): 9,92 грн

Канадский доллар (CAD): 28,76 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,28 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 39,38 грн

Продажа: 39,49 грн

Ранее "Телеграф" писал, каким будет курс доллара с 15 апреля. В течение недели возможны заметные изменения, правда, с одним нюансом. Изменения на валютном рынке будут носить скорее точечный характер.