Сезон на носу: будут ли в Киеве работать фонтаны

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В этом году, как и в предыдущем, городские власти решили не включать самые большие фонтанные комплексы Киева. Это обусловлено необходимостью экономии энергии в связи с регулярными массированными атаками на украинскую энергосистему со стороны РФ.

Однако, не смотря на сложную ситуацию, в разных районах столицы все же будет работать 25 локальных фонтанов. Об этом рассказали в пресс-службе "Киевводфонда".

В текущем году, как и в предыдущие годы во время действия военного положения, большие фонтанные комплексы запускаться не будут. Это касается фонтанов, которые располагаются на Майдане Незалежности и в акватории Русановского канала.

Такие комплексы являются очень энергозатратными и не могут быть включены в условиях режима экономии ресурсов. При этом, специалисты "Киевводфонда" продолжают их обслуживать и следят за техническим оснащением и состоянием оборудования.

В то же время для жителей и гостей Киева в парке и скверах будет работать 25 локальных фонтанов. Такие сооружения экономнее потребляют электроэнергию и не перегружают энергосистему.

Традиционно фонтаны в Киеве запустят в первой половине мая, а выключат в конце сентября.

Провести время возле охлаждающего фонтана и полюбоваться отражением солнечных лучей в каплях воды можна на следующих локациях:

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в столице правоохранители разоблачили бывшего заместителя генерального директора коммунального предприятия "Киевводфонд". Ему объявлено о подозрении в завладении более полумиллиона гривен.