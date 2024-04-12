Долар продовжує дорожчати: курс валют в обмінниках Києва

Ціна на євро помітно змінилася

На валютному ринку плавно зростає курс долара. За добу ціна на американську валюту зросла на два десятки копійок.

Євро також підскочив. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,16 грн

Євро (EUR): 42,01 грн

Злотий (PLN): 9,86 грн

Канадський долар (CAD): 28,61 грн

Швейцарський франк (CHF): 42,90 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,43 грн

Євро (EUR): 42,74 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 28,76 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,28 грн

Оптимальний курс долара в обмінниках за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 39,38 грн

Продаж: 39,49 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара з 15 квітня. Протягом тижня можливі помітні зміни, щоправда, з одним нюансом. Зміни на валютному ринку матимуть скоріше точковий характер.