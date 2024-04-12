Долар продовжує дорожчати: курс валют в обмінниках Києва
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Ціна на євро помітно змінилася
На валютному ринку плавно зростає курс долара. За добу ціна на американську валюту зросла на два десятки копійок.
Євро також підскочив. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 12 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,16 грн
Євро (EUR): 42,01 грн
Злотий (PLN): 9,86 грн
Канадський долар (CAD): 28,61 грн
Швейцарський франк (CHF): 42,90 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,43 грн
Євро (EUR): 42,74 грн
Злотий (PLN): 9,92 грн
Канадський долар (CAD): 28,76 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,28 грн
Оптимальний курс долара в обмінниках за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 39,38 грн
Продаж: 39,49 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара з 15 квітня. Протягом тижня можливі помітні зміни, щоправда, з одним нюансом. Зміни на валютному ринку матимуть скоріше точковий характер.