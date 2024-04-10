В Киеве ребята гоняли верхом на "Жигулях": их уже наказали

Ребята решили развлечься

На днях в Киеве ребята гоняли по Жигулям. Причем сидели сверху на нем.

О случившемся сообщили в патрульной полиции Киева. Инспекторы остановили нарушителей.

Катались сверху на Жигулях: как наказали нарушителей

Патрульные полицейские заметили транспортное средство ВАЗ во время патрулирования вечером около 21 часа. Инспекторы остановили автомобиль и провели профилактическую беседу. На водителя составили админпротокол.

В патрульной полиции напоминают, что перевозить пассажиров вне кабины автомобиля запрещено. Согласно пункту Правил дорожного движения 21.11 проезд пассажиров вне кабины автомобиля, в кузове автомобиля-самосвала, трактора, на грузовом прицепе, в кузове грузового мотоцикла запрещен. Это карается наказывается

Недавно один из подобных случаев завершился трагедией. Как рассказывал "Телеграф", в городе Рудки Львовской области мужчина в прицепе перевозил дрова, а вместе с ними — троих юношей. На повороте прицеп перевернулся. Ребята на скорости выпали на проезжую часть. Один из них погиб. Поэтому не пренебрегайте правилами дорожного движения, ведь такие развлечения могут закончиться бедой.