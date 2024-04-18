На черном рынке Киева дорожает доллар: актуальный курс валют
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Цена на евро остается более-менее стабильной
На валютном рынке курс доллара постоянно колеблется. Недавно падал ниже 39 гривен, сегодня американская валюта еще ближе подошла к отметке 40 гривен.
Евро меняется в цене на несколько копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 18 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,54 грн
Евро (EUR): 42,05 грн
Злотый (PLN): 9,66 грн
Канадский доллар (CAD): 28,63 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,40 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,79 грн
Евро (EUR): 42,80 грн
Злотый (PLN): 9,87 грн
Канадский доллар (CAD): 28,94 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,75 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.
Покупка: 39,74 грн
Продажа: 39,85 грн
Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар больше чем по 40 гривен. Эксперт отметил, что среднегодовые показатели в этом году заложены на уровне 40,6 гривны.