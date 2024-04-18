На черном рынке Киева дорожает доллар: актуальный курс валют

Цена на евро остается более-менее стабильной

На валютном рынке курс доллара постоянно колеблется. Недавно падал ниже 39 гривен, сегодня американская валюта еще ближе подошла к отметке 40 гривен.

Евро меняется в цене на несколько копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 18 апреля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,54 грн

Евро (EUR): 42,05 грн

Злотый (PLN): 9,66 грн

Канадский доллар (CAD): 28,63 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,40 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,79 грн

Евро (EUR): 42,80 грн

Злотый (PLN): 9,87 грн

Канадский доллар (CAD): 28,94 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,75 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за сутки поднялся на десяток копеек.

Покупка: 39,74 грн

Продажа: 39,85 грн

Ранее "Телеграф" писал, будет ли доллар больше чем по 40 гривен. Эксперт отметил, что среднегодовые показатели в этом году заложены на уровне 40,6 гривны.