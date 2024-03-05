"Ой, фу Боже": провокационный "сексуальный" ролик от "Галичины" вызвал волну хейта

Большинство пользователей не оценили маркетинговый ход

В понедельник, 4 февраля, компания по производству молочной продукции "Галичина" выпустила провокационный ролик "Сладострастный понедельник". На нем изображено, как булочку поливают белым йогуртом, что возмутило пользователей сети.

Большинство людей не разделили сексуализацию контента, о чем свидетельствуют комментарии под постом "Галичины". Такое обращение с едой возмутило подписчиков.

Особенностью этой волны хейта можно считать реакцию самой компании, ведь она отвечает на большинство комментариев. "Галичина" не оправдывается, не ссорится, а в юмористической форме соглашается с мнением читателей и принимает все во внимание.

Некоторые из пользователей призвали компанию не делать такой контент больше, с чем она согласилась.

Кто-то усомнился в законности поста, ведь сексуальный подтекст виден невооруженным глазом.

Пользователи также посоветовали "Галичине" искать нового SMM-специалиста, потому что такой контент не годится.

Или вообще сменить название на "Кринжичину".

Пост даже прокомментировал официальный аккаунт "Киевстара", не многословно, но содержательно.

Много комментариев и с советами не выставлять такое больше и не реализовывать кринжовые идеи. У некоторых пользователей возник вопрос, что этим хотела донести "Галичина" и какую ассоциацию вызвать.

Некоторые даже предположили, что это видео презентация нового продукта "Creampie".

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