"Порядочная" секс-вечеринка на Львовщине: полиция разоблачила организатора, ему светит наказание

На вечеринке присутствовало 63 человека

Организатора секс-пати "Порядочная галицкая вечеринка" во Львовской области разоблачили правоохранители, мужчину подозревают в "сводничестве для разврата". Правонарушителю уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в течение двух месяцев.

Об этом пишет ZAXID.NET, опираясь на материалы дела. В конце декабря 2023 года "Порядочную галицкую вечеринку" проводили в частном доме, который организатор арендовал на одну ночь за 16 тыс. грн.

В ходе расследования правоохранители обнаружили, что организатор создал группу в Telegram, в которой было 63 человека. В ней участникам объясняли правила вечеринки: все должны были сдать свои мобильные телефоны, действовал тематический дресс-код, а также участники могли заниматься сексом или совершать другие сексуальные действия по добровольному согласию.

Участие в вечеринке было не бесплатным и нужно было пройти собеседование с организатором по видеосвязи. Стоимость входа зависела от пола и того, придет ли человек сам, или с паром и составляла от 700 до 3500 грн. После оплаты организатор отправлял "персональные номера на вечеринку", которые люди должны были назвать у входа в дом.

Заметим, в материалах дела скрыт адрес дома, поэтому неизвестно, где именно он расположен. Однако следствие узнало, что участникам предоставляли презервативы, лубриканты и т.д.

Полиция обнаружила, что во время вечеринки ее участники совершали "развратные действия и вступали в половое сношение между собой". В ходе следствия был разоблачен организатор, им оказался уроженец села Заставное недалеко от Львова.

22 марта 2024 года правоохранители сообщили ему о подозрении в уголовном правонарушении — "сводничестве для разврата".

Галицкий районный суд Львова уже избрал мужчине меру пресечения – ночной домашний арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается, за совершение уголовного преступления грозит наказание – до пяти лет тюрьмы.

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