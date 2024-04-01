Укр

"Порядочная" секс-вечеринка на Львовщине: полиция разоблачила организатора, ему светит наказание

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
Читати українською
Автор
544
Стоимость участия составила от 700 до 3500 грн Новость обновлена 01 апреля 2024, 15:40
Стоимость участия составила от 700 до 3500 грн. Фото Коллаж "Телеграф"

На вечеринке присутствовало 63 человека

Организатора секс-пати "Порядочная галицкая вечеринка" во Львовской области разоблачили правоохранители, мужчину подозревают в "сводничестве для разврата". Правонарушителю уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста в течение двух месяцев.

Об этом пишет ZAXID.NET, опираясь на материалы дела. В конце декабря 2023 года "Порядочную галицкую вечеринку" проводили в частном доме, который организатор арендовал на одну ночь за 16 тыс. грн.

В ходе расследования правоохранители обнаружили, что организатор создал группу в Telegram, в которой было 63 человека. В ней участникам объясняли правила вечеринки: все должны были сдать свои мобильные телефоны, действовал тематический дресс-код, а также участники могли заниматься сексом или совершать другие сексуальные действия по добровольному согласию.

Участие в вечеринке было не бесплатным и нужно было пройти собеседование с организатором по видеосвязи. Стоимость входа зависела от пола и того, придет ли человек сам, или с паром и составляла от 700 до 3500 грн. После оплаты организатор отправлял "персональные номера на вечеринку", которые люди должны были назвать у входа в дом.

Заметим, в материалах дела скрыт адрес дома, поэтому неизвестно, где именно он расположен. Однако следствие узнало, что участникам предоставляли презервативы, лубриканты и т.д.

Полиция обнаружила, что во время вечеринки ее участники совершали "развратные действия и вступали в половое сношение между собой". В ходе следствия был разоблачен организатор, им оказался уроженец села Заставное недалеко от Львова.

22 марта 2024 года правоохранители сообщили ему о подозрении в уголовном правонарушении — "сводничестве для разврата".

Галицкий районный суд Львова уже избрал мужчине меру пресечения – ночной домашний арест на два месяца. Досудебное расследование продолжается, за совершение уголовного преступления грозит наказание – до пяти лет тюрьмы.

Ранее "Телеграф" писал о нашумевшей вечеринке детей мэра Киева Виталия Кличко. Чем занимаются и как живут сын и дочь мэра столицы.

Теги:
#Украина #Вечеринка #Львовщина