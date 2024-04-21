Люксове авто, підозра на п'яне водіння та таємнича дружина: що відомо про мажорного екскопа з Гудвайну

Віталія Манасяна притягували за п'яне водіння, а його друга дружина нібито займається прибутковим бізнесом на Борщагівці

Гучний скандал довкола вже колишнього співробітника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Віталія Манасяна у столичному ресторані Good Wine продовжує обростати новими деталями та подробицями.

Люксове авто, яке по факту є, а на папері немає

Так, бізнесмен, фундатор холдингу MS Capital Максим Шкіль, який повідомив про хамську поведінку Манасяна, розповів також, що після конфлікту у закладі харчування поліцейський поїхав геть зі своєю супутницею на Audi RS6 (на автосайтах ціни на ці б/у автівки коштують від десятків тисяч доларів і сягають $100 тис. — Ред.). Також підприємець вказав, що доволі дорога автівка має київську реєстрацію і "козирний" держномер "123*".

Примітно, що згідно з офіційною декларацією вже екскопа, у його власності транспортні засоби взагалі відсутні.

Водночас згідно з матеріалами аналітичної системи YouControl, Віталій Манасян двічі фігурував у адміністративних справах.

Перша справа

Так, восени 2023 року патрульні виписали йому протокол за підозрою у водінні транспортного засобу у нетверезому стані.

Як йдеться у матеріалах справи №752/23543/23, пізно ввечері в Києві на вул. Антоновича він керував транспортним засобом Audi… "з явними ознаками алкогольного сп'яніння, а саме: запах алкоголю з порожнини рота. Від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився, чим порушив вимоги п. 2.5 Правил дорожнього руху України, відповідальність за що передбачена ч. 1 ст. 130 КУпАП… В судовому засіданні вину не визнав".

Однак Голосіївський райсуд Києва чомусь закрив цю справу.

Друга справа

Ще раніше, восени 2021 року, Віталій Манасян фігурував у ще одній адміністративній справі (№752/15628/21) за підозрою у водінні автівки на підпитку. За даними з Єдиного реєстру судових рішень, у Києві на вул. Васильківська його зупинили о першій ночі в автомобілі Volkswagen "з ознаками алкогольного сп'яніння, а саме — різкий запах алкоголю з порожнини рота, порушення координації рухів, поведінка, що не відповідає обстановці, однак від проходження огляду на стан сп`яніння відповідно до встановленого порядку відмовився, що стверджується відеозаписом з бодікамери АА — 00081, чим порушив вимоги пункту 2.5 Правил дорожнього руху України, тобто вчинив адміністративне правопорушення, передбачене ст. 130 ч. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення".

Після розгляду суд закрив і це провадження "у зв'язку із відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення", а записи з відеокамер патрульних потім якимсь дивним чином "випали" зі справи — про це зокрема свідчить постанова судової інстанції №98164688.

Особисте життя ексопера

Також у судових реєстрах можна знайти і цивільну справу, де фігурував Віталій Манасян. Так, 2017 року він ініціював розлучення зі своєю дружиною Вікторією.

Справа слухалась у Солом'янському районі столиці, а у матеріалах судового провадження №760/19364/17 зазначалося, що позивач (тобто Віталій Манасян. — ред.) звернувся до суду з позовом і просив "розірвати шлюб з відповідачкою, посилаючись на те, що сім`я розпалась і примирення неможливе".

Про нинішню "половинку" Манасяна з матеріалів у публічному доступі нічого не відомо. У деклараціях колишнього опера друга жінка не фігурує.

А от, як повідомив у себе в Facebook активіст Володимир Бондаренко, колишній вже оперуповноважений не особливо нібито засмутився через інцидент у ресторані зі Шкілем, "враховуючи, що у його дружини готельно-розважальний центр на Борщазі (масив Борщагівка у Києві. — ред.). А у шуріна чимало нерухомості, не кажучи про лексуси-мерси та ін. Хіба що дружина здивується, що він відвідує злачні місця з якоюсь дівчинкою, але то справи сімейні".

Зазначимо, на момент публікації матеріалу сам Манасян ніяк не прокоментував інцидент, своє звільнення і статки. Також утримуються від заяв у Good Wine. На прохання журналістів "Телеграфу" розказати детальніше про інцидент у закладі, у мережі відповіли коротко: "Цю ситуацію ми не коментуємо".

Про бізнесмена, чий столик зайняв Манасян

Що ж іншого учасника інциденту у столичному закладі харчування, то засновник холдингу MS Capital Максим Шкіль є кінцевим бенефіціаром групи компаній "Автострада" (спеціалізується на будівництві доріг та автострад). Статутний капітал підприємства, за даними YouControl, становить 1 млрд грн.

За інформацією видання "Наші гроші", "Автострада" Шкіля була і залишалась одним з найбільших підрядників колишнього "Укравтодору" (особливо під час "Великого будівництва"), який нині став Державним агентством відновлення з вертикалі Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова, віцепрем'єр-міністра з відновлення.

З початку повномасштабної війни підприємство Шкіля отримує підряди на відновлення зруйнованих Росією інфраструктурних об'єктів в різних регіонах країни.

У Києві "Автострада" не мала великихпідрядів до середини 2023-го. Тоді компанія зайшла в добудову Подільського мостового переходу між Троєщиною і Подолом у якості субпідрядника фірми "Еко-буд-трейд". Як писало видання "Економічна правда", "Еко-буд-трейд" "фактично належить "смотрящему" столиці Денису Комарницькому".

Також "Автострада" займається ліквідацією аварії на синій гілці метро, будуючи новий тунель між "Либідською" та "Деміївською".