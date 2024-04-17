"Центр столицы с привкусом кладбища и лате": Безуглая снова вляпалась в скандал

В комментариях "рекой полилась грязь" и возмущение

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая отметилась еще одним скандалом, опубликовав фото из центра Киева. В сети посыпались возмутительные комментарии, некоторые даже обидчивы.

Пост Безуглая выставила на своей странице в Facebook. Читателям не понравилось, как депутатка подписала фотографии.

Опубликованное фото Безуглой

"Центр столицы с привкусом кладбища и лате", — написала Безуглая под фото.

Еще фотографии депутатки

Пользователи сети посоветовали депутату вызвать скорую помощь.

Другие критики напомнили Безуглой, что в стране война: "Может мемориалу? Вы бы хотели дальше упоминание о войне задвинуть, на окраину города?"

"Вообще-то, в стране война!! Вся страна со вкусом крови, смерти, кладбища. Никто со столицей, и другими городами, от флагов и похорон не станет. А под радой надо, еще землицы с кладбища насыпать. А то вы там вообще оторваны", — возмущенно написала одна из читательниц.

Кто-то набросился на депутатку с оскорблением: "Какое же ты животное, Марьяна!"

Одна из пользователей сети написала целую сказку для Безуглой о мече "Света" и горбатого карлика.

На комментарии критиков скандальная нардепка не отреагировала.

Ранее "Телеграф" писал, что Марьяна Безугла попыталась потролить Порошенко, но народ не оценил. Она пошутила над политиком, и тоже изъявила желание уйти в президенты. При этом она выразила мнение, что сможет составить ему конкуренцию.