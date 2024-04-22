Киев затапливает: вода прибывает и уже залила набережную (фото, видео)

Аварийные подтопления по столице не зафиксированы

По состоянию на 22 апреля уровень Днепра в пределах Киева поднялся до 600 см над "0" поста. Несмотря на подъем воды, уровень опасности гидрологических явлений остается на желтом (I) уровне.

За сутки вода поднялась на 67 см. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Вода подтопила пляжные зоны

Отмечается, что аварийного подтопления по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы не находятся в зоне риска. Также подчеркивают, что мониторинг нынешнего половодья продолжается.

Вода приближается к домам

"Справочно — 18 апреля в столице был зафиксирован самый высокий показатель уровня воды за весну 2024 года — 607 см над "поста"", — добавляют в КМВА.

Днепр выходит из берегов

В сети публикуют видео подтопленной набережной на Никольской слободке. На записи видно, насколько близко вода подошла к жилому массиву.

Напоминаем, из-за сильных дождей на Киевщине объявлен первый (желтый) уровень опасности. Все из-за рисков подтопления больших участков.

Предупреждение прежде всего актуально для Киева, а также Бориспольского района.

Ранее "Телеграф" писал, что после значительных осадков под Киевом в селе Софиевская Борщаговка подтопило сразу несколько улиц. Местами, уровень воды достигает, по меньшей мере, до колен.