Київ затоплює: вода прибуває і вже залила набережну (фото, відео)

Аварійних підтоплень по столиці не зафіксовано

Станом на 22 квітня рівень Дніпра в межах Києва піднявся до позначки 600 см над "0" поста. Попри підйом води, рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається на жовтому (І) рівні.

За добу вода піднялася на 67 см. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Вода підтопила пляжні зони

Зазначається, що аварійних підтоплень по місту не зафіксовано. Промислові об'єкти та житлові масиви не перебувають у зоні ризику. Також підкреслюють, що моніторинг цьогорічного водопілля триває.

Вода наближається до будинків

"Довідково – 18 квітня у столиці був зафіксований найвищий показник рівня води за весну 2024 року — 607 см над "0" поста", — додають у КМВА.

Дніпро виходить з берегів

У мережі публікують відео підтопленої набережної на Микільській слобідці. На записі видно наскільки близько вода підійшла до жилого масиву.

Нагадуємо, через сильні дощі на Київщині оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки. Все через ризики підтоплення великих ділянок.

Попередження насамперед є актуальним для Києва, а також Бориспільського району.

Раніше "Телеграф" писав, що після значних опадів під Києвом у селі Софіївська Борщагівка підтопило одразу кілька вулиць. Місцями, рівень води сягає, щонайменше, по коліна.