Киев и область ждет подтопление? Синоптики объявили "желтый" уровень опасности

Погода в начале недели жителей столицы не порадует

Из-за обильных осадков в Киевской области объявлен желтый уровень опасности. Все из-за рисков подтопления обширных участков.

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook. Отмечается, что предупреждение в первую очередь актуально для украинской столицы и Бориспольского района.

"18-23 апреля, в результате повышенной водности Днепра и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области возможны резкие колебания уровней воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий", — сообщили синоптики.

Отмечается, что из-за этого в области введен первый уровень опасности.

Как сообщалось ранее, непогода наблюдается не только в Киеве, но и во многих других областях. Например, на западе страны внезапно выпал снег, в Днепропетровской области мужчину убило молнией, а в Одесской области ветер повалил деревья.

При том синоптики ожидают, что подобные погодные условия будут сохраняться и в начале рабочей недели. В частности в понедельник дожди стоит ждать по всей стране.