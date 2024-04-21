"Вид как в Каховке": под Киевом затопило большое село (видео)

Местные жители обвиняют в бездействии главу общины

В селе Софиевская Борщаговка, что под Киевом, после сильных осадков подтопило сразу несколько улиц. Местами, уровень воды достигает, по меньшей мере, до колен.

Видео очевидцев публикует Telegram-канал "Реальный Киев". Отмечают, что по словам местных, на этот момент затоплено немало подворий и подвалов.

"Жители утверждают, что в прошлом году Борщаговская община осуществила капремонт по водоотводу на одной из улиц на сумму 6,5 млн грн, но результатом так называемых "работ" тергромады является затопление после каждого дождя, всех близлежащих территорий", — пишет канал новостей, ссылаясь на слова жительницы села.

Софиевская Борщаговка на карте

В сообщении также отмечено, что по имеющейся информации, "на обращение жителей не реагируют и не принимают никаких мер". И действительно, в чате общины видим следующее сообщение:

"Борщаговская община в лице Кудрика О., не принимает никаких мер по устранению затопления и выполнению работ по водоотводу. Не реагирует на обращение граждан. Службы ГСЧС, используя огромные государственные средства, вынуждены круглосуточно откачивать воду при каждом дожде. Бездействие и безнаказанность приводит к такому ущербу", — говорится в сообщении.

Действительно, на видео можно увидеть машины ГСЧС-ников, которые откачивают воду и пытаются помочь жителям общины. Согласно сообщениям, такого подтопления в селе не было давно.

"20 домов уже затопило, сегодня начало аномально заливать подвалы и дороги. ГСЧС не справляется с масштабами, производили осмотр дронами — вид как в Каховке, дома идут до половины затоплены", — пишут местные.

О селе

Софиевская Борщаговка находится в Бучанском районе Киевской области. Входит в состав Борщаговской сельской общины. Расстояние до столицы автомобильными путями составляет всего 14 км. Согласно последним данным, до начала полномасштабного вторжения России в Украину, в селе проживало более 25 тыс. человек, что делало Софиевскую Борщаговку самым большим селом в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России "большая вода" заливает Оренбург. Там, в результате прорыва дамбы, началась массовая эвакуация людей из уже затопленных районов.