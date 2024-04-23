В Киеве в метро скончался мужчина: детали инцидента (видео, фото)

Тело накрыли черной пленкой

Во вторник, 23 апреля, в киевском метрополитене на станции "Палац Спорта" скончался мужчина. Причина смерти пока неизвестна.

Об этом сообщает местный телеграм-канал "Труха Киев". Медики делали все возможное, но спасти мужчину не удалось.

На видео видно, что полиция уже накрыла тело черной пленкой.

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Известно, что мужчине стало плохо, он потерял сознание. На место прибыла скорая и начала откачивать человека. Медики делали массаж сердца, но безрезультатно.

Врачи пытались реанимировать человека

Это не первый случай смерти в столичном метро. Как ранее сообщал "Телеграф", в киевском метрополитене нашли мертвого человека. Случилось это на станции метро "Театральная".

По словам свидетелей, тело обнаружено на платформе станции. На место происшествия прибыла скорая помощь и правоохранители. Медики констатировали смерть человека.

Напомним, в четверг, 18 апреля, в Киеве нашли мертвого человека в кустах в сквере возле Оболонской районной администрации. Пока неизвестно при каких обстоятельствах умер человек, как его тело оказалось в сквере.

Ранее "Телеграф" писал, что в столице на одном из пустырей люди обнаружили железные урны для кремации, внутри которых находился прах усопших. На урнах была гравировка с указанием имен и фамилии усопших, а также их дат рождения и смерти.