У Києві в метро помер чоловік: деталі інциденту (відео, фото)

Тіло накрили чорною плівкою

У вівторок, 23 квітня, у київському метрополітені на станції "Палац Спорту" помер чоловік. Причина смерті поки що невідома.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха Київ". Медики робили все можливе, але врятувати чоловіка не вдалося.

На відео видно, що правоохоронці вже накрили тіло чорною плівкою.

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Відомо, що чоловіку стало зле, він втратив свідомість. На місце прибула швидка і почала відкачувати людину. Медики робили масаж серця, але безрезультатно.

Лікарі намагалися реанімували людину

Це не перший випадок смерті в столичному метро. Як раніше повідомляв "Телеграф", у київському метрополітені знайшли мертву людину. Сталося це на станції метро "Театральна".

За словами свідків, тіло було виявлено на платформі станції. На місце події негайно прибула швидка допомога та правоохоронці. Медики констатували смерть людини.

Нагадуємо, у четвер, 18 квітня, у Києві знайшли мертву людину в кущах у сквері біля Оболонської районної адміністрації. Наразі невідомо за яких обставин померла людина, як її тіло опинилося у сквері.

Раніше "Телеграф" писав, що у столиці на одному з пустирів люди виявили залізні урни для кремації, усередині яких знаходився прах покійних. На урнах було гравіювання із зазначенням імен і прізвища покійних, а також їхніх дат народження і смерті.